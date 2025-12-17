Il nome di Brooke Norton-Cuffy, laterale inglese classe 2004 in forza al Genoa, è stato accostato con una certa insistenza all'Inter nelle ultime settimane, a maggior ragione dopo la notizia del lungo stop di Denzel Dumfries, che resterà ai box per 2-3 dopo l'operazione alla caviglia sinistra di martedì scorsa. Un'indiscrezione che il giornalista Matteo Moretto, nel suo intervento sul canale Youtube di Fabrizio Romano, non smentisce; ciò che risulta, però, è che sull'ex Milwall sono pronti a fiondarsi diversi club di Premier League.