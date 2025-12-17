Prepariamoci insieme alla semifinale di Supercoppa in programma venerdì sera tra Bologna e Inter. In palio il pass per la finalissima contro la vincente di Napoli-Milan. Le ultimissime anche di calciomercato.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 17 dicembre 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print