Sarà quasi sicuramente lo stadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, a ospitare la finale della Coppa del Mondo del 2030. Lo riporta Diario AS, spiegando che l’eccellente rapporto tra Gianni Infantino e Florentino Pérez è il punto di partenza di questo desiderio-necessità che indirizza tutto affinché lo stadio madrileno assista alla sua seconda finale di Coppa del Mondo, quarantotto anni dopo quella del 1982 che vide il trionfo dell'Italia di Enzo Bearzot sulla Germania Ovest e vent'anni dopo la finale di Champions League vinta nel 2010 dall'Inter sul Bayern Monaco. Nel mezzo, la storica parentesi della finale 2018 della Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors.

La FIFA e i suoi dirigenti non si impegneranno completamente nella definizione definitiva della manifestazione organizzata da Spagna, Marocco e Portogallo prima dell’estate, e sarà solo negli ultimi mesi del 2026 che si conosceranno le sedi definitive. Lo stadio del Benfica ha già dato ampie dimostrazioni di essere in grado di ospitare finali, ma non sembra essere in corsa, come invece lo è l’impianto in costruzione a Casablanca, che sicuramente avrà un ruolo importante nell’organizzazione del 2030.