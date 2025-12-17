"Qual è la situazione societaria? Se qualcuno vuole venire a darci una mano, è bene accetto". Parola di Giampaolo Pozzo, proprietario dell'Udinese, raggiunto dai media presenti durante il brindisi natalizio organizzato dal club friulano: "Se viene qualcuno, il cosiddetto americano, che ti fa un investimento con il quale puoi prendere dei giocatori già pronti, per poter competere con le grandi, l'Inter, la Roma... poi bisogna stare attenti sempre di non fare il passo più lungo della gamba, perché altrimenti ti fai male", le parole riportate da TuttoUdinese.it.

