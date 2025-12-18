Cristian Chivu offre anche a Sportmediaset le sue impressioni alla vigilia di Bologna-Inter, semifinale di Supercoppa Italiana: "Onoriamo questo torneo, visto che non meritavamo di esserci. Bologna e Napoli, per tradizione, meritavano di giocare la finale. Il nuovo format dà la possibilità a noi e al Milan di partecipare a questo mini-torneo, c'è la gara secca da affrontare domani contro un buon Bologna che negli ultimi anni ha messo in difficoltà chiunque. La squadra è cresciuta negli anni, ha avuto un'identità chiara con i precedenti allenatori e ancora di più oggi con Italiano".

Qualche problemino di infortuni c'è in squadra.

"Come tutte le altre, nessuna è stata risparmiata dagli infortuni. Tutte le squadre hanno problemi, non ci nascondiamo. Ma abbiamo una rosa in grado di sopperire alle assenze, ci arrangiamo come sempre. Calhanoglu si è allenato, Carlos Augusto ha un piccolo problema alla schiena e lo abbiamo tenuto precauzionalmente a riposo. Darmian non ha a lavorato col gruppo, ma piano piano il suo rientro si avvicina".

Cambio in porta domani?

"Sì, domani gioca Pepo".

Un anno e mezzo senza trofei per l'Inter, questa Supercoppa può essere un regalo di Natale per i tifosi?

"Come Inter, noi entriamo in campo per vincere le partite e i trofei. La nostra identità, il nostro percorso e le nostre ambizioni che superano ogni altra cosa non cambiano".