Intervistato dal sito ufficiale del Liverpool prima del match di Premier League contro il Brighton, Milos Kerkez auspica che il successo ottenuto martedì contro l'Inter in Champions League possa fare da leva per il rilancio nel campionato dei Reds: "È davvero importante. Dobbiamo iniziare a prenderla più seriamente perché il divario di punti in Premier League sta aumentando. Penso che questo successo contro l'Inter sia stato davvero importante e penso che ora dobbiamo continuare con il Brighton. Sarà ancora più importante iniziare a guadagnare punti in Premier League. Speriamo nei prossimi mesi di poter fare qualcos'altro e lottare per qualcosa".

Il difensore serbo-ungherese ritorna poi sulla vittoria coi nerazzurri: "È stato davvero importante per la fiducia e per riportare la costanza di cui abbiamo bisogno nelle partite future. Ovviamente, lottiamo anche in Champions League per essere tra i primi otto per passare il turno. È stata una vittoria davvero bella in uno stadio davvero difficile. Loro erano imbattuti da molte partite, sono una buona squadra e difficile da affrontare. È importante per la fiducia. Si avvicinano partite importanti per noi, penso che siamo molto vicini e siamo davvero un bel gruppo. Sarà importante, come ho detto, per le partite future".