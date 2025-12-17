Gigi Di Biagio, raggiunto da Sport Mediaset a Riad alla vigilia della Supercoppa Italiana dove lui funge un po' da padrone di casa essendo CT della Nazionale Under 23 dell'Arabia Saudita, si sbilancia su quello che può essere l'esito della competizione: "Sono partite secche, un torneo inserito in un campionato... Si può dire che l'Inter arrivi un po' meglio ma qui ogni settimana la valutazione delle squadre cambia. Pensate al Napoli che fino a un mese fa sembrava fuori da tutto, una settimana fa sembrava imprendibile. La favorita poi spero che per diversi motivi sia l'Inter, ma per diversi motivi c'è da combattere".

Qual è il giocatore copertina della manifestazione? "Metterei Nicolò Barella, anche per l'affetto che ho nei suoi confronti. Veste una maglia alla quale sono molto legato e anche con lui c'è un bel legame".