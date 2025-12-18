"O Palestra o nulla". Secondo il Corriere dello Sport, la valutazione dell'Inter per la fascia destra è stata fatta e non verrà scalfita dal lungo stop che attende Dumfries. "Avrebbe poco senso, però, tentare di risolverlo con un semplice tappabuchi, che non cambierebbe la sostanza. Tanto vale far conto su chi già c’è: quindi Luis Henrique, che finalmente sembra essere uscito dall'ombra, il rientrante Darmian e, all’occorrenza, l’adattato Carlos Augusto. Questa, evidentemente, è la linea di oggi. Poi è chiaro che ci sia sempre margine per cambiare direzioni", si legge.

Resteranno delusi coloro i quali pensavano a un intervento immediato per tappare la falla lasciata dal ko del numero 2. Il profilo ideale individuato è quello del 21enne Palestra, in prestito secco al Cagliari dall'Atalanta. Lui è quello che rientra nei canoni di Oaktree e dello staff tecnico. La sua valutazione, però, si aggira sui 40 milioni e a lmomento il club bergamasco non pare deciso a vendere. "I rapporti tra i club, però, sono buoni. Lo strappo, sempre che ci sia effettivamente stato, provocato dal caso Lookman è rientrato. Prova ne sia la cessione di Zalewski al club bergamasco. Significa che ci si può tranquillamente sedere al tavolo e ragionare su un possibile accordo. Magari coinvolgendo qualche altro giocatore che faccia il viaggio da Milano a Bergamo. Preferibile, inoltre, che un incontro avvenga in tempi non troppo dilatati, in modo da “bruciare” la già ricca e abbondante concorrenza", spiega il CdS.

Dura, invece, strapparlo già a gennaio, considerando anche il ruolo attivo che avrebbe il Cagliari nella vicenda. "In aggiunta, un qualsiasi rinforzo a gennaio, senza una contemporanea uscita, obbligherebbe ad escludere qualcuno dall’attuale lista Champions. Che poi è un altro dei motivi per non inseguire un semplice tappabuchi", sottolinea il quotidiano romano.