"Fa sempre molto piacere tornare a Riad perché vuol dire che abbiamo fatto bene nella passata stagione, guadagnandoci la possibilità di portare a casa un trofeo. Sappiamo che è più difficile vincere la Supercoppa italiana da quando è cambiato il format; siamo orgogliosi di essere qua per il quarto anno di fila. C'è tanta voglia di vincere, andremo ad affrontare una squadra che gioca sui duelli, dovremo pareggiare la loro intensità. Non sarà facile". Così Alessandro Bastoni, parlando a Inter TV, alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana contro il Bologna.