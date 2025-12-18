Partita ieri la missione Riad per l'Inter, che domani affronterà il Bologna nella semifinale di Supercoppa. Sull'aereo che ha portato la squadra in Arabia, anche Calhanoglu e Darmian, ormai a un passo dal rientro come conferma pure la Gazzetta dello Sport.

Chivu ha voluto portare con sé anche alcuni giovani dell'U-23: ci sono il portiere Taho, l’esterno Cocchi, l'esterno Cinquegrano e la mezzala Kaczmarski. Rispetto all'undici sceso in campo a Genova dall'inizio, in attacco si rivedrà la Thu-La, considerando il rientro dal 1' di Thuram. Senza Dumfries, la fascia destra sarà di proprietà ancora una volta di Luis Henrique, mentre a sinistra è pronto al ritorno in campo Dimarco, rimasto in panca al Ferraris. Zielinski confermato in regia con ai suoi fianchi Barella e Mkhitaryan. Con l'ormai solita difesa, invece, tra i pali sembra ormai decisa una nuova chance per Martinez. "Fin qua Josep si è allenato con concentrazione, anche se sulla testa pende una accusa di omicidio stradale. Dopo la tragedia, ha rivisto il campo in Coppa Italia contro il fragile Venezia consegnatosi al patibolo: farlo qui e ora, con un trofeo in ballo, avrebbe tutt’altro senso", si legge.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.