Partita ieri la missione Riad per l'Inter, che domani affronterà il Bologna nella semifinale di Supercoppa. Sull'aereo che ha portato la squadra in Arabia, anche Calhanoglu e Darmian, ormai a un passo dal rientro come conferma pure la Gazzetta dello Sport.
Chivu ha voluto portare con sé anche alcuni giovani dell'U-23: ci sono il portiere Taho, l’esterno Cocchi, l'esterno Cinquegrano e la mezzala Kaczmarski. Rispetto all'undici sceso in campo a Genova dall'inizio, in attacco si rivedrà la Thu-La, considerando il rientro dal 1' di Thuram. Senza Dumfries, la fascia destra sarà di proprietà ancora una volta di Luis Henrique, mentre a sinistra è pronto al ritorno in campo Dimarco, rimasto in panca al Ferraris. Zielinski confermato in regia con ai suoi fianchi Barella e Mkhitaryan. Con l'ormai solita difesa, invece, tra i pali sembra ormai decisa una nuova chance per Martinez. "Fin qua Josep si è allenato con concentrazione, anche se sulla testa pende una accusa di omicidio stradale. Dopo la tragedia, ha rivisto il campo in Coppa Italia contro il fragile Venezia consegnatosi al patibolo: farlo qui e ora, con un trofeo in ballo, avrebbe tutt’altro senso", si legge.
PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 09:10 CdS - Tocca a Martinez. E Chivu ragiona nell'ottica della doppia partita ravvicinata
- 08:56 Capello: "Per il momento sembra un campionato senza padrone. La Juve? Se batte la Roma e con le altre impegnate in Supercoppa..."
- 08:42 GdS - Luis Henrique all'esame definitivo: Chivu non entusiasta, si valuta il mercato
- 08:28 CdS - O Palestra o nulla: l'Inter ha deciso. A gennaio non arriveranno tappabuchi
- 08:14 GdS - Torna la Thu-La, difesa confermata, chance per Martinez: la probabile formazione di Chivu
- 08:00 Inter Women e Al-Ittihad ancora insieme: Alborghetti e Jebreen protagonista di un talk all'HQ del club di Gedda
- 00:00 Il sostituto di Dumfries (forse) non c'è: parola di Piero Ausilio
- 23:46 Qui U. Brescia - Verso la sfida con l'Inter U23, la squadra di Corini torna ad allenarsi a Salò
- 23:31 Vent'anni dopo il trionfo Champions dell'Inter, il Bernabeu pronto ad ospitare la finale del Mondiale 2030
- 23:17 Festa di Natale per il settore giovanile nerazzurro all'insegna dell'inclusione con PizzAut
- 23:01 videoInter atterrata a Riad: comincia ufficialmente la missione dei nerazzurri in Supercoppa
- 22:48 Bisseck: "Orgoglioso di giocare con l'Inter, mai pensato ad un addio. Il Mondiale per Club ci ha aiutati così"
- 22:33 Inter su Norton-Cuffy, Moretto: "Diversi club di Premier League pronti a investire sul giocatore"
- 22:19 L'agente aggiorna sulle condizioni di Valincic: "Solo una frattura da stress, sta recuperando. Tornerà a gennaio"
- 22:05 L'ag. di Valincic: "L'Inter lo segue ma non è sola. Via a gennaio? Irrealistico. Ecco il prezzo giusto per me"
- 21:50 Setti ripercorre la trattativa Cabal-Juventus: "I bianconeri superarono l'Inter grazie a Giuntoli"
- 21:36 Losanna, Custodio: "Mi ispiro a Calhanoglu, ha una classe elevatissima. Inter? La seguo"
- 21:21 Supercoppa, il 65% delle volte ha vinto la squadra campione d'Italia. L'anno scorso successo storico del Milan
- 21:07 Verona Primavera, Sammarco: "Punti come quello ottenuto contro l'Inter aumentano l'autostima"
- 20:53 Il PSG corona il suo 2025 da favola: Safonov mura il Flamengo, ai transalpini la Coppa Intercontinentale
- 20:39 Lo Spezia torna alla carica: il club bianconero ripensa ad Alexiou per la sessione di gennaio
- 20:24 Udinese, Pozzo apre a nuovi investitori: "Se ci permettono di poter competere con le grandi squadre come l'Inter..."
- 20:09 Supercoppa, i gruppi del Secondo Anello Verde: "Non saremo in Arabia Saudita, no alla deriva del calcio moderno"
- 19:55 De Siervo: "Supercoppa a Riad grande occasione per confermarci "soft power" del Paese"
- 19:41 Di Biagio: "Supercoppa, spero nell'Inter ma c'è da combattere. Con Barella ho un bel legame"
- 19:28 Bologna, Fenucci: "Inter corazzata, è la squadra più difficile da affrontare. Ma possiamo dire la nostra in gara secca"
- 19:14 Akinsanmiro: "Quando la Nigeria mi ha convocato ho pianto". Poi racconta: "Sono un barbiere professionista"
- 19:00 Rivivi la diretta! SUPERCOPPA e MERCATO, CHIVU a caccia del PRIMO TITULO. Il POST DUMFRIES, i casi FRATTESI e DE VRIJ
- 18:50 Dumfries si presenta alla sua nuova agenzia: "Ecco che giocatore sono. Soprannomi? L'ultimo è Dumpi"
- 18:37 Serena: "Inter favorita, ma col Bologna non la farei così facile. Chivu bravo in un aspetto"
- 18:24 Primavera - Verona-Inter, gli Up&Down: Mancuso accende la luce, Mackiewicz pasticcione
- 18:09 Marchetti inchioda Blessin: "Metteva Pandev, uno che ha vinto tutto, a fare i tiri coi ragazzini"
- 18:00 Primavera - Montagne russe a Verona. L'Inter va sotto, rimonta e poi si fa riprendere: con l'Hellas finisce 3-3
- 17:55 Ambrosini: "Sommer col Genoa, come col Napoli, poteva fare di più ma...". Poi su Lautaro: "È la faccia dell'Inter"
- 17:40 L'Inter ha scelto lo stadio per gli allenamenti in Arabia. In Supercoppa novità sulle maglie dei giocatori
- 17:26 Qui Bologna - Primo allenamento in Arabia Saudita per i rossoblu: Vitik torna in gruppo
- 17:12 FIFA The Best, Calhanoglu rende onore ai vincitori di Monaco: votati 3 giocatori del PSG
- 16:58 Il pensiero di Di Canio: "Roma per lo scudetto? Dipende se abdicano Inter e Napoli"
- 16:44 Udinese, Nani non si nasconde: "Solet è uno dei calciatori più seguiti e richiesti"
- 16:30 Genoa-Inter, minuto 72: Doveri punisce Barella due volte senza motivo. Ma il vero 'cinema' è altro
- 16:16 Bologna e Inter al 183° incrocio: il bilancio è nerazzurro, emiliani imbattuti in cinque delle ultime sei sfide
- 16:01 Sommer compie 37 anni, l'Inter: "Parate spettacolari e riflessi felini per la conquista di Supercoppa e Seconda Stella"
- 15:47 Napoli, Di Lorenzo: "Abbiamo perso le ultime gare, ma stiamo bene. Al di là di ciò che si dice vogliamo la finale"
- 15:33 Napoli, Conte: "Supercoppa, il format è una bella esperienza. Lukaku non ha minuti, Lobotka può giocare"
- 15:19 Füllkrug racconta: "È stato Arnautovic a chiamarmi 'buco' per la prima volta. Poi l'ho trasformato in soprannome"
- 15:00 videoL'Inter vola verso la Supercoppa: i nerazzurri pronti alla partenza da Malpensa. Calhanoglu sorridente in gruppo
- 14:50 SM - L'Inter cerca un sostituto di Dumfries. L'età e non solo: Norton-Cuffy è il preferito dei nerazzurri per tre motivi
- 14:35 Mondiale 2026, il Consiglio FIFA approva il contributo finanziario record di 727 milioni di dollari. Il comunicato
- 14:20 SM - Frattesi-Juve, ipotesi concreta per gennaio: non ci sarà uno scambio con K. Thuram. L'Inter fissa il prezzo
- 14:06 Sky - Inter pronta a partire per Riad: Calhanoglu salirà sull'aereo con la squadra
- 13:52 Dumfries out circa quattro mesi, tre opzioni per l'Inter: fidarsi, investire o tamponare. Ma Zalewski insegna
- 13:38 Condò: "Inter ottava? A Chivu è scappata la frizione. Resta il favorito in Supercoppa perché..."
- 13:24 Simone: "Inter in testa, ma è presto per lo scudetto. Allegri? Non gli perdono una cosa"
- 13:10 Rado: "Il Bologna ha già battuto l'Inter, perché non potrebbe ripetersi?"
- 12:56 L'Atalanta perde Djimsiti: lesione al bicipite femorale, salterà il match con l'Inter
- 12:42 Milan, Maignan: "Supercoppa? L'anno scorso abbiamo vinto, ma è passato. Non è il momento per parlare di futuro"
- 12:28 La Repubblica - Bologna-Inter, ancora 10mila tagliandi a disposizione. E la Lega porta i tifosi in Arabia
- 12:14 Milan, Allegri: "La finale di Supercoppa è un obiettivo. Fofana recuperato, Leao vediamo. Gimenez? Si opera"
- 12:00 Tutti i NOMI per il DOPO DUMFRIES, la verità su BASTONI, il futuro di FRATTESI e occhio a DE VRIJ
- 11:45 Inter, si pensa anche alla difesa: Gila in cima alla lista dei desideri di mercato
- 11:30 Crippa non ha dubbi: "Chi vince lo scudetto? Ovviamente il Napoli!"
- 11:16 CdS - Bisseck, l'ascesa dopo i guai: Chivu lo teneva ai margini per un motivo
- 11:02 CdS - Zielinski e Frattesi: "Sliding doors". Il polacco scala gerarchie, l'azzurro verso l'addio
- 10:48 CdS - Dumfries ko, Chivu darà fiducia a Luis Henrique: niente interventi sul mercato
- 10:34 TS - Martinez pronto per Bologna-Inter, ma per il futuro sono iniziate le grandi manovre su un altro nome
- 10:20 TS - Dumfries, il cambio di agenzia è un'anticamera dell'addio: l'Inter guarda già ai sostituti
- 10:06 TS - De Vrij vuole il Mondiale: addio a gennaio? Quattro club interessati all'olandese
- 09:52 TS - Bastoni, altro che addio: l'azzurro fa le prove di rinnovo a vita
- 09:38 TS - Frattesi-Juve, no dei bianconeri a uno scambio. L'Inter apre al prestito con opzione?
- 09:24 Il Giorno - Inter, nome nuovo per la fascia: Alberto Costa si aggiunge alla lista