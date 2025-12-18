Parlando al Corriere di Verona, Italo Zanzi, presidente dell'Hellas, ha smorzato le voci di mercato circolate negli ultimi giorni su Giovane e Rafik Belghali, due giocatori finiti anche in orbita Inter: "Il mercato non deve portare all’agitazione, è una parola che non va bene - ha spiegato -. In ogni sessione, il Verona vuole migliorarsi. Se non avessimo dei giocatori richiesti da altri club, avremmo un problema. Se ci sono calciatori che suscitano interesse, vuol dire che sono bravi. Ma l’intenzione è sempre rafforzare la squadra. Faremo il possibile per riuscirci".