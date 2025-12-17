Un portiere russo permette alla Francia di iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro della Coppa Intercontinentale: Matvey Safonov è l'eroe della vittoria del Paris Saint-Germain che completa il suo fantastico 2025 conquistando a Doha il suo sesto titolo, superando ai calci di rigore il Flamengo. I 120 minuti di gioco si sono chiusi sull'1-1 con la formazione di Luis Enrique passata in vantaggio sul finire del primo tempo con Kvicha Kvaratskhelia e il Flamengo che pareggia al 60esimo con un calcio di rigore trasformato da Jorginho.

Rigori che però saranno fatali al Mengao, visto che proprio nella lotteria dagli undici metri sale in cattedra Safonov. Che si esalta neutralizzando ben quattro conclusioni su cinque, ultima delle quali quella di Luis Araujo che vale la conquista del trofeo al PSG.