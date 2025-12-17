Davide Frattesi rappresenta un'ipotesi concreta per la Juventus in vista del mercato di gennaio. Lo riporta SportMediaset che conferma il forte interesse del club bianconero per il centrocampista dell'Inter, escludendo però allo stesso un eventuale scambio con Khephren Thuram di cui si era parlato nei giorni scorsi. "Non ci sarà uno scambio con Thuram, ma l'Inter chiede più di 30 milioni di euro" per liberare l'ex Sassuolo.
Sezione: Focus / Data: Mer 17 dicembre 2025 alle 14:20
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Focus
SM - L'Inter cerca un sostituto di Dumfries. L'età e non solo: Norton-Cuffy è il preferito dei nerazzurri per tre motivi
SM - Frattesi-Juve, ipotesi concreta per gennaio: non ci sarà uno scambio con K. Thuram. L'Inter fissa il prezzo
GdS - Frattesi-Inter, stavolta è capolinea. Napoli e Roma piste concrete, Newcastle sullo sfondo. E con la Juve...
Condò: "Brutta la perdita di Dumfries. Se l'Inter non può prendere un top, rimanga con Henrique e Diouf. Io prenderei..."
Altre notizie
Mercoledì 17 dic
- 16:01 Sommer compie 37 anni, l'Inter: "Parate spettacolari e riflessi felini per la conquista di Supercoppa e Seconda Stella"
- 15:58 livePrimavera, Verona-Inter 0-0 al 5': Carbone punta sul tridente Moressa-Kukulis-Mosconi
- 15:47 Napoli, Di Lorenzo: "Abbiamo perso le ultime gare, ma stiamo bene. Al di là di ciò che si dice vogliamo la finale"
- 15:33 Napoli, Conte: "Supercoppa, il format è una bella esperienza. Lukaku non ha minuti, Lobotka può giocare"
- 15:19 Füllkrug racconta: "È stato Arnautovic a chiamarmi 'buco' per la prima volta. Poi l'ho trasformato in soprannome"
- 15:00 videoL'Inter vola verso la Supercoppa: i nerazzurri pronti alla partenza da Malpensa. Calhanoglu sorridente in gruppo
- 14:50 SM - L'Inter cerca un sostituto di Dumfries. L'età e non solo: Norton-Cuffy è il preferito dei nerazzurri per tre motivi
- 14:35 Mondiale 2026, il Consiglio FIFA approva il contributo finanziario record di 727 milioni di dollari. Il comunicato
- 14:20 SM - Frattesi-Juve, ipotesi concreta per gennaio: non ci sarà uno scambio con K. Thuram. L'Inter fissa il prezzo
- 14:06 Sky - Inter pronta a partire per Riad: Calhanoglu salirà sull'aereo con la squadra
- 13:52 Dumfries out circa quattro mesi, tre opzioni per l'Inter: fidarsi, investire o tamponare. Ma Zalewski insegna
- 13:38 Condò: "Inter ottava? A Chivu è scappata la frizione. Resta il favorito in Supercoppa perché..."
- 13:24 Simone: "Inter in testa, ma è presto per lo scudetto. Allegri? Non gli perdono una cosa"
- 13:10 Rado: "Il Bologna ha già battuto l'Inter, perché non potrebbe ripetersi?"
- 12:56 L'Atalanta perde Djimsiti: lesione al bicipite femorale, salterà il match con l'Inter
- 12:42 Milan, Maignan: "Supercoppa? L'anno scorso abbiamo vinto, ma è passato. Non è il momento per parlare di futuro"
- 12:28 La Repubblica - Bologna-Inter, ancora 10mila tagliandi a disposizione. E la Lega porta i tifosi in Arabia
- 12:14 Milan, Allegri: "La finale di Supercoppa è un obiettivo. Fofana recuperato, Leao vediamo. Gimenez? Si opera"
- 12:00 Tutti i NOMI per il DOPO DUMFRIES, la verità su BASTONI, il futuro di FRATTESI e occhio a DE VRIJ
- 11:45 Inter, si pensa anche alla difesa: Gila in cima alla lista dei desideri di mercato
- 11:30 Crippa non ha dubbi: "Chi vince lo scudetto? Ovviamente il Napoli!"
- 11:16 CdS - Bisseck, l'ascesa dopo i guai: Chivu lo teneva ai margini per un motivo
- 11:02 CdS - Zielinski e Frattesi: "Sliding doors". Il polacco scala gerarchie, l'azzurro verso l'addio
- 10:48 CdS - Dumfries ko, Chivu darà fiducia a Luis Henrique: niente interventi sul mercato
- 10:34 TS - Martinez pronto per Bologna-Inter, ma per il futuro sono iniziate le grandi manovre su un altro nome
- 10:20 TS - Dumfries, il cambio di agenzia è un'anticamera dell'addio: l'Inter guarda già ai sostituti
- 10:06 TS - De Vrij vuole il Mondiale: addio a gennaio? Quattro club interessati all'olandese
- 09:52 TS - Bastoni, altro che addio: l'azzurro fa le prove di rinnovo a vita
- 09:38 TS - Frattesi-Juve, no dei bianconeri a uno scambio. L'Inter apre al prestito con opzione?
- 09:24 Il Giorno - Inter, nome nuovo per la fascia: Alberto Costa si aggiunge alla lista
- 09:10 GdS - Supercoppa per 4: l'Inter ha voglia di rivincita. Il piano di Chivu è...
- 08:56 GdS - Chivu non fa come Inzaghi: solo oggi la partenza per Riad. In gruppo tre Under-23
- 08:42 GdS - Supercoppa, Thuram in cerca di rivincita: c'è da cancellare il ricordo di un anno fa. Tra i pali arriva la chance per Martinez?
- 08:28 GdS - Calhanoglu e Darmian a Riad, ma con cautela: in una eventuale finale...
- 08:14 GdS - Norton-Cuffy in pole: c'è un jolly. Belghali e Valincic? Sì, ma il sogno è un altro
- 08:00 GdS - Dumfries, ecco perché l'operazione è stata necessaria: out 2-3 mesi. L'Inter torna sul mercato
- 00:00 Dumfries obbliga l'Inter a intervenire sul mercato. Senza se e senza ma
Martedì 16 dic
- 23:47 Mario Rui: "Inter e Napoli favorite per lo scudetto? Aggiungiamo anche Milan e Roma. Mi aspettavo questo equilibrio"
- 23:33 L'Inter scatta in testa alla classifica, Lupo: "Il campionato si giocherà punto a punto"
- 23:20 GdS - Frattesi-Inter, stavolta è capolinea. Napoli e Roma piste concrete, Newcastle sullo sfondo. E con la Juve...
- 23:05 Union Brescia, Boci: "Dobbiamo tornare a vincere in casa. Meglio giocare con un'Under 23 perché..."
- 22:50 Nuova partnership tra Lega Serie A e Boglioli. De Siervo: "Si rafforza il legame tra calcio e moda"
- 22:36 fcinNon solo Barcellona: Bastoni corteggiato da arabi e due big di Premier. Ma l'Inter ha altro in mente
- 22:22 DAZN, oltre 800mila spettatori collegati per la sfida di domenica tra Genoa e Inter
- 22:08 L'Inter U23 chiude il girone d'andata col big match contro il Brescia: dirigerà Drigo di Portogruaro
- 21:54 Genoa-Inter, a Marassi va in scena il Lautaro-show. Podio per Bisseck e Zielinski
- 21:40 Il Napoli ritrova Lukaku: il belga torna tra i convocati e vola in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana
- 21:25 Primavera 1, domani l'Inter attesa dal Verona. Il tecnico gialloblu Sammarco: "Nerazzurri con grandi qualità"
- 21:10 Insigne: "Scudetto, sarà lotta fino alla fine. Spero che siamo noi napoletani a trionfare"
- 20:49 Condò: "Brutta la perdita di Dumfries. Se l'Inter non può prendere un top, rimanga con Henrique e Diouf. Io prenderei..."
- 20:42 PSG alla caccia della Coppa Intercontinentale, L. Enrique: "Vogliamo continuare a fare la storia come l'anno scorso"
- 20:27 Tegola Lecce, c'è lesione per Berisha: a forte rischio il match contro l'Inter
- 20:13 La cassaforte di Massimo Moratti chiude il 2025 in rosso: per l'ex presidente proventi per 11,5 milioni
- 19:58 Atalanta-Inter, dal 22 dicembre i biglietti per il settore ospiti: modalità di vendita e prezzi
- 19:45 Dumfries rassicura: "Mese duro, ma il peggio è passato. Concentrato per tornare in campo il prima possibile"
- 19:29 FIFA The Best, Donnarumma batte Sommer e non solo: è lui il miglior portiere del 2025. Dominio del PSG
- 19:14 UFFICIALE - Dumfries cambia agente. Addio a Mendes, l'annuncio dell'agenzia di Ali Barat: "Welcome to Epic"
- 19:00 Rivivi la diretta! IO GIRO L'ITALIA PER TE, ospite INTER CLUB ALBANIA (1° al MONDO). Le ULTIME su DUMFRIES e SUPERCOPPA
- 18:47 Jorginho: "Scudetto, il Napoli è sempre forte e lotterà fino alla fine. Nazionale? Io ci sono"
- 18:33 Venerdì si riunisce il Consiglio della FIGC: all'ordine del giorno anche le modifiche regolamentari
- 18:18 Bologna in Supercoppa senza il tifo organizzato: il comunicato della Curva Andrea Costa
- 18:03 Giudice Sportivo - Lazio, Basic squalificato due turni. Seconda sanzione per Bisseck e Barella
- 17:50 Ispirato allo stemma genoano, ecco lo 'stilista' Chivu: The Grif One!
- 17:35 GdS - Dumfries operato, l'Inter deve agire sul mercato: adesso il nome che stuzzica è Norton-Cuffy
- 17:25 Supercoppa, venerdì in campo Bologna e Inter: il programma completo di allenamenti e conferenze
- 17:18 Dumfries va sotto i ferri: intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra. La nota dell'Inter
- 17:07 FootyHeadlines presenta il primo progetto della terza maglia 2026-2027: design innovativo con effetti 'speciali'
- 16:54 Under 20, Carbone chiama Konteh e D'Agostino dall'Under 18: definiti i numeri di maglia
- 16:39 videoKeita: "Potevo tornare all'Inter con Inzaghi, ci abbiamo provato. L'affare non si è concretizzato perché..."
- 16:25 Giudice Sportivo Serie C, pugno duro per Melgrati: il portiere dell'Inter U23 squalificato per due turni