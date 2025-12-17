Davide Frattesi rappresenta un'ipotesi concreta per la Juventus in vista del mercato di gennaio. Lo riporta SportMediaset che conferma il forte interesse del club bianconero per il centrocampista dell'Inter, escludendo però allo stesso un eventuale scambio con Khephren Thuram di cui si era parlato nei giorni scorsi. "Non ci sarà uno scambio con Thuram, ma l'Inter chiede più di 30 milioni di euro" per liberare l'ex Sassuolo. 

Data: Mer 17 dicembre 2025 alle 14:20
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
