Valentin Carboni non concluderà la stagione al Genoa. Secondo quanto riferisce oggi il Corsport, il giovane talento argentino non sta trovando spazio in Liguria, né prima con Vieira né ora con De Rossi. E allora è molto probabile, se non scontato, che torni alla base per poi trovare un'altra sistemazione già a gennaio.

"Il rischio è quello di sprecare un’intera annata - si legge -. Tanto vale, insomma, cercare un’altra sistemazione per la seconda parte del campionato. Al momento, non c’è ancora un’indicazione precisa. Qualche interessamento, però, è già stato registrato, in particolare da parte di Sassuolo e Parma". I due club starebbero già cercando accordi per chiudere in anticipo il prestito.