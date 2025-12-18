"La Supercoppa è una grande occasione". Così Alessandro Bastoni, parlando a Sportmediaset, alla vigilia della semifinale che metterà l'Inter contro il Bologna con in palio la possibilità di giocarsi il trofeo lunedì prossimo. "Da quando sono qua siamo sempre arrivati in fondo per vincere qualcosa, questa è una grande occasione. Ci sono squadre molto forti da affrontare, a partire dal Bologna. Dovremo stare molto attenti".

Come state?

"Il gruppo sta bene, la rosa è ampia, ci sono tanti giocatori che possono sostituire gli infortunati. Gli infortunati non devono essere un alibi, non abbiamo scuse. Arriviamo qua per giocarci le nostre carte".

Si leggono voci di interessi nei tuoi confronti da parte di grandi club.

"Sono cose che rendono orgogliosi perché vuol dire che sto facendo bene sul campo, questo è ciò che mi interessa maggiormente. Come leggete voi, leggo anche io queste notizie. Non c'è niente, sono felice qua: non ho nessun tipo di problema. Non penso a cose extra campo".

Resterai all'Inter?

"Probabilmente sì (ride, ndr)",