L'infortunio è alle spalle e ora Ardon Jashari ha voglia di prendersi il Milan. Lo svizzero ex Club Brugge ha parlato alla Gazzetta dello Sport nel giorno della semifinale di Supercoppa con il Napoli.

Jashari, come si sente adesso?

"Mi sento molto molto bene e l’infortunio fa parte del passato. Negli ultimi due mesi ho lavorato molto in allenamento e non ho avuto mai problemi. Neppure nell’amichevole giocata durante la sosta per le nazionali (con l’Entella, ndr) o in Coppa Italia contro la Lazio. La gamba non mi dà più fastidio e sono felice di questo".

Contro le grandi finora avete fatto sempre bene.

"Vero, ma questo match col Napoli sfugge a tutti gli schemi: sarà difficile sia per noi sia per loro".

Differenze tra la Serie A e il campionato belga?

"Sono due tornei che non possono essere paragonati. In Italia ogni partita è difficile e nasconde delle insidie. Per conquistare i punti bisogna lottare al massimo e i dettagli sono fondamentali: lo abbiamo imparato a nostre spese contro le medio-piccole".

Quanto le manca la Champions?

"Tanto perché è la competizione più bella in Europa. Il nostro obiettivo è giocarla il prossimo anno e lavoriamo duro per questo".

Sembrano parole di Allegri... E lo scudetto?

"No, è troppo presto per parlarne. Andiamo avanti gara dopo gara e alla fine vedremo dove saremo".