Seconda vittoria consecutiva per il Liverpool di Slot. I Reds, dopo essersi sbloccati in Champions League contro l'Inter, hanno battuto in campionato anche il Brighton. 

2-0 il risultato finale ad Anfield con protagonista Ekitiké, autore di una doppietta. Salah è partito dalla panchina, ma Slot lo ha mandato in campo già al 26' del primo tempo al posto dell'infortunato Joe Gomez.

Una standing ovation ha accompagnato il suo ingresso in campo. L'egiziano è stato poi decisivo con l'assist per il 2-0 siglato da Ekitiké. 

Sezione: Eurorivali / Data: Sab 13 dicembre 2025 alle 18:46
Autore: Raffaele Caruso
