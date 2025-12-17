Per suggellare il suo accordo con l'agenzia Epic Sports di Ali Barat, Denzel Dumfries rilascia un'intervista alla pagina Instagram della sua nuova scuderia. Nella quale si presenta a livello anagrafico, aggiungendo i suoi soprannomi: "Ne ho diversi, l'ultimo è Dumpi. Ne ho tanti e mi piacciono tutti".

Il tuo eroe calcistico quando stavi crescendo.

"Vincent Kompany, mi piaceva molto il suo stile. E poi Maicon, un terzino destro fenomenale".

I tuoi migliori amici nel mondo del calcio.

"Direi Cody Gakpo e Steven Bergwijn".

Superstizioni prima di una partita?

"Onestamente no. Forse metto prima il parastinco sinistro ma non è una cosa che faccio sempre. Ascolto sempre musica, questa è la cosa più importante".

Descrivi il tuo stile di gioco in una parola?

"Energico. Faccio tanti metri correndo, tento molti inserimenti in area avversaria e affronto molti duelli. E mi piace spingere in avanti".

Il miglior giocatore al mondo?

"Direi Lionel Messi".

Che musica ascolti prima della partita?

"Musica del Suriname".