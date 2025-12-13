L'Arsenal continua a correre in Champions e il prossimo 20 gennaio sfiderà l'Inter. Nel frattempo Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di stasera contro il Wolverhampton, soffermandosi su Gyokeres: "Come avete detto, è un campionato diverso, con altre esigenze. Non aveva fatto la preparazione pre-campionato e ora sta iniziando a ritrovare il ritmo. Lasciatelo stare".