Il Liverpool supera il Brighton 2-0 in Premier League grazie alla doppietta di Hugo Ekitike, ma sotto i riflettori finisce soprattutto Mohamed Salah, reintegrato in squadra da Arne Slot e subito decisivo con l’assist per il primo gol. Al termine del match, l’attaccante francese ha preferito spegnere ogni polemica e rendere omaggio al compagno egiziano.

Intervistato dalla BBC, Ekitike non ha nascosto l’ammirazione: “Mohamed è un grande giocatore, un grande professionista. Lo guardo come un esempio. Potete vedere tutti quanto sia incisivo per noi in termini di gol e assist. Lui è una leggenda qui. Condividere il mio percorso con lui è una benedizione per me. È il tipo di giocatore che ti piace guardare in una partita di calcio”.

Sulla sua prestazione personale e sull’importanza del successo, l’ex PSG ha spiegato: “È stato davvero importante. Abbiamo fatto una grande partita in Champions League contro l’Inter, mentre l’ultima gara di Premier contro il Leeds era stata difficile. Oggi era fondamentale vincere e ricominciare qualcosa. Sono felice”.

Ekitike, già a 10 gol stagionali nella sua prima annata con i Reds, ha parlato anche del suo ambientamento ad Anfield: “Mi piace molto la mia vita qui. Ho ottimi compagni di squadra, uno staff fantastico e tifosi incredibili. Mi danno così tanto amore che cerco di restituirlo: il modo migliore è segnare, essere coinvolto e vincere partite”.

Infine, un passaggio sull’intesa offensiva: “Che io giochi con Flo (Wirtz) o Alex (Isak), faccio sempre del mio meglio per completarli. Io sono qui per fare il mio lavoro”. Un Liverpool che riparte, con Ekitike protagonista e Salah di nuovo al centro del progetto.