"Il livello dei portieri che giocheranno la Supercoppa è altissimo, ed è normale visto che difendono la porta di squadre molto forti. Hanno qualità diverse, sono quelli che possono inventare qualcosa incidendo tanto sul risultato". Così Gianluigi Buffon, leggendario estremo difensore della Juve e della Nazionale italiana, ai microfoni di Radio TV Serie A.