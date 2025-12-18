Una buona notizia per Cristian Chivu arriva dal primo allenamento svolto dall'Inter sul suolo saudita, nelle cornice del 'Prince Faisal Bin Fahd Stadium': come riporta la Gazzetta dello Sport, stamattina, Hakan Calhanoglu è tornato a lavorare col gruppo e, quindi, sarà convocato per la semifinale di Supercoppa italiana di domani contro il Bologna, dove partirà dalla panchina. Ancora a parte Matteo Darmian, mentre non si è allenato Carlos Augusto, vittima di una leggera lombalgia. Una scelta presa dallo staff medico nerazzurro a titolo precauzionale, secondo la rosea.