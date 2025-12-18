Una buona notizia per Cristian Chivu arriva dal primo allenamento svolto dall'Inter sul suolo saudita, nelle cornice del 'Prince Faisal Bin Fahd Stadium': come riporta la Gazzetta dello Sport, stamattina, Hakan Calhanoglu è tornato a lavorare col gruppo e, quindi, sarà convocato per la semifinale di Supercoppa italiana di domani contro il Bologna, dove partirà dalla panchina. Ancora a parte Matteo Darmian, mentre non si è allenato Carlos Augusto, vittima di una leggera lombalgia. Una scelta presa dallo staff medico nerazzurro a titolo precauzionale, secondo la rosea.
Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 18 dicembre 2025 alle 11:37
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
L'ag. di Valincic: "L'Inter lo segue ma non è sola. Via a gennaio? Irrealistico. Ecco il prezzo giusto per me"
Supercoppa, i gruppi del Secondo Anello Verde: "Non saremo in Arabia Saudita, no alla deriva del calcio moderno"
Rivivi la diretta! SUPERCOPPA e MERCATO, CHIVU a caccia del PRIMO TITULO. Il POST DUMFRIES, i casi FRATTESI e DE VRIJ
Dumfries out circa quattro mesi, tre opzioni per l'Inter: fidarsi, investire o tamponare. Ma Zalewski insegna
