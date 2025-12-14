SOMMER 6 - Una serata potenzialmente rilassante diventa foriera d'ansia per un errore difensivo che riapre la gara e su cui lui ha poco da fare. Per fortuna il pacchetto arretrato regge e per il portiere svizzero ogni intervento è noirmale amministrazione.
BISSECK 7 - Dopo pochi minuti spiega perché preferisca agire da braccetto piuttosto che da centrale. Il sinistro non è nulla di che, ma basta a beffare Leali sul primo palo. Essendo un difensore, il tedesco trascorre buona parte del suo tempo impegnato in corpo a corpo con Colombo che sicuramente non si fa intimorire ma che alla fine, ahilui, esce claudicante come un reduce di guerra. Quando parte in zingarata palla al piede sembra lì lì per perderlo, ma non succede mai. Robusto fino allo scadere.
AKANJI 6 - Prima da titolare in mezzo alla difesa per necessità più che per scelta, si fa sfuggire Colombo sul filo del fuorigioco e gli va di lusso che la punta gestisca male. Da quel momento, a parte un giallo del tutto gratuito, prende le misure a chiunque provi a sfidarlo in uno contro uno. Poche sbavature anche nelle scelte tattiche. Rimane basso a protezione delle ali Bisseck e Bastoni, poi valuta male sul gol di Vitinha.
BASTONI 6 - L'episodio contro il Liverpool è alle spalle, uno come lui non si fa influenzare né in un senso né in un altro e torna a svolgere le mansioni che ci si aspetta. Ruvido entro i limiti dietro, dove c'è un Carlos Augusto da supportare contro i guizzi di Norton-Cuffy, sempre d'aiuto nell'altra metà campo, dove a sinistra nonostante l'assenza di Dimarco l'Inter spinge parecchio. Male nella lettura con Akanji sul gol del Genoa.
LUIS HENRIQUE 6 - Quinta da titolare, visti i problemi di Dumfries la cui data di rientro resta ignota si può dire che Chivu gli ha finalmente affidato la fascia destra. Ottenendo in cambio un'altra prova concreta, poco appariscente ma equilibrata in entrambe le fasi. Sicuramente sentire la fiducia gli ha fatto bene, il resto lo sta mettendo il brasiliano in piccole ma percettibili dosi. Next step, fare la differenza.
BARELLA 6,5 - Prestazione da tuttocampista, levargli il pallone per i rossoblu è più complicato che entrare di straforo nel Louvre e portarsi a casa qualche souvenir. Sempre nel vivo del gioco, che sia partire dal basso o farsi trovare sulla trequarti, si concede diversi tocchi di fino ma non esagera (a parte una combo sombrero+colpo di tacco in area avversaria). Non si ferma un secondo neanche per fare rifornimento.
ZIELINSKI 6,5 - Riproposto davanti alla difesa, conferma di trovarsi a proprio agio anche rimanendo più basso del solito. Quando il Genoa sale in pressing quasi pensa a godersi l'esperienza di far correre a vuoto gli avversari, prima di sventagliare sul compagno più libero o giocarla semplice. Meno convincente quando parte palla al piede prendendosi troppi rischi, ma la personalità gli sprizza da ogni poro. DAL 90' DE VRIJ SV.
SUCIC 6 - Gioca spesso al limite, alternando disimpegni semplici ad altri pregevoli, come quello con cui salta Marcandalli e quasi porta a casa un rigore. A volte sembra sia sotto ritmo, ma in realtà ragiona sul da farsi. Contribuisce con la sola presenza in area al raddoppio di Lautaro. Quando l'adrenalina prevale, si veste da mastino e non accetta compromessi. DAL 74' MKHITARYAN 6 - Aggiunge un po' di ritmo a una squadra stanca ed è decisivo rinviando un pallone pericolosissimo in area di rigore.
CARLOS AUGUSTO 6,5 - Sa benissimo che il primo vero incarico è tenere a bada Norton-Coffy, da cui ha origina gran parte della produzione offensiva genoiana. Il brasiliano si appoggia all'animo da difensore e fa tutto il necessario per privare della sufficienza l'inglese. Nel mentre, partecipa assiduamente alla costruzione trovandosi sempre dove i compagni lo cercano. Nulla di eclatante, ma presenza costante soprattutto nel finale di spinta genoana
MARTINEZ 7 - Il biglietto da visita non è dei migliori, un goffo tentativo di pallonetto su Leali. Ma è solo un bluff perché prima è bravo a rifinire un pallone fuori misura di Esposito servendo Bisseck che fa tutto il resto, poi di pura potenza spazza via tutti e firma il raddoppio con un fendente sinistro. Prima e dopo mette in vetrina gran parte del proprio repertorio, mandando in tilt il radar del Genoa che non sa mai da dove possa spuntare. DALL'84' DIOUF SV.
ESPOSITO 6 - Più utile senza palla che con la sfera tra i piedi. Con i suoi movimenti tiene impegnati almeno un paio di centrali dentro e nei pressi dell'area di rigore e libera spazi per gli inserimenti dei compagni. Bello il velo con cui manda Lautaro al tiro in piena area, da grande attaccante quello con cui calcia in acrobazia trovando la respinta di Leali. Un po' assente nella ripresa. DAL 74' THURAM 6 - Poca visibilità, la squadra pensa soprattutto a difendere ma trova il modo, di testa, di impegnare Leali.
ALL. CHIVU 6,5 - L'Inter comanda in lungo e in largo per un'ora a Marassi, poi dal nulla arriva una disattenzione che cambia lo sviluppo della partita. Da quel momento il tecnico romeno serra le fila, rinuncia a un attaccante e rafforza difesa e centrocampo ottenendo in cambio una valida protezione della propria area fino al 96'. La scintilla rossoblu non appicca alcun incendio ed è un merito suo e della squadra.
GENOA: Leali 5,5, Marcandalli 5,5, Otoa 6 (dall'89' Carboni sv), Vasquez 6, Norton-Cuffy 5,5, Frendrup 6 (dal 78' Gronbaek sv), Malinovskyi 5,5, Ellertsson 6 (dall'89' Cornet sv), Martin 6, Vitinha 6,5 (dal 78' Ekator sv), Colombo 5,5 (dal 58' Ekuban 6,5). All. De Rossi 6
ARBITRO: DOVERI 6 - Non commette errori significativi, qualche imperfezione come il fallo di mano inesistente con ammonizione annessa a Barella. Molto al limite la trattenuta di Marcadalli su Sucic, qualcun altro avrebbe fischiato rigore o sarebbe stato convocato dal VAR al monitor. Perde qualche fischio per strada ma non cfa danni.
ASSISTENTI: Rossi 6 - Bercigli 6
VAR: Camplone 6
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Pagelle
Altre notizie
- 20:44 Chivu a Sky: "Oggi prova di qualità anche dai subentrati. Un allenatore se vince va bene, se no viene criticato"
- 20:31 Genoa, De Rossi a DAZN: "Avremmo dovuto togliere un po' di ritmo all'Inter, ma bravi a tenerla in piedi fino alla fine"
- 20:28 Zielinski a ITV: "Felice per la mia continuità. Volevamo riscattarci dopo il Liverpool"
- 20:28 Lautaro a DAZN: "Ripreso la vetta della classifica con lavoro e sofferenza. Siamo consapevoli al di là delle critiche"
- 20:26 Zielinski in conferenza: "Calhanoglu un campione. Bello il primo posto, ma manca tanto"
- 20:24 Genoa, De Rossi a Sky: "L'Inter è forte, ti palleggia in faccia. Noi vicini alla nostra perfezione attuale"
- 20:24 Bisseck a DAZN: "Sapevamo fosse dura giocare qua. Il gol? Voglio sempre attaccare"
- 20:20 Zielinski a DAZN: "Non riuscivo a esprimermi al meglio, ora sto bene. Ringrazio il mister per la fiducia
- 20:15 Zielinski a Sky: "Sappiamo che il campionato è lungo. Ma abbiamo tutti i mezzi per restare davanti"
- 20:12 Il Player of the Match Lautaro a Sky: "Fare gol e aiutare la squadra è importante. Le reti così mi rendono felice"
- 20:12 Bisseck a Sky: "Abbiamo sofferto un po', ma a volte si deve vincere così. Mondiale? Non ci penso"
- 20:03 Genoa-Inter, le pagelle - Bisseck robusto, Lautaro bluffa. Zielinski si gode l'esperienza
- 20:03 L'Inter mette la freccia su Milan e Napoli: Genoa battuto 2-1 a Marassi, i nerazzurri sono primi in classifica
- 19:58 Genoa-Inter, Fischio Finale - Chivu dice 33: dominio e rischio, ma il l'epilogo sorride giustamente ai nerazzurri
- 19:55 liveIl POST PARTITA di GENOA-INTER: ANALISI, COMMENTI e PAGELLE
- 17:37 Zielinski a DAZN: "Fisicamente sto bene e cerco di aiutare la squadra, vogliamo fare una grande prestazione"
- 17:36 Zielinski a Sky: "Partite come quella col Liverpool lasciano carica, cerchi subito di riscattarti"
- 17:35 Genoa, Colombo a DAZN: "Non dimentichiamoci dove eravamo un mese fa. Ma ora abbiamo un'altra mentalità"
- 17:32 Genoa, Colombo a Sky: "Momento positivo, oggi servirà l'impresa. Derby personale? No perché..."
- 17:29 Genoa, Diego Lopez a DAZN: "I ragazzi avevano bisogno della spinta di De Rossi. Mercato? Siamo vigili"
- 17:28 Diego Lopez a Sky: "Inter su Norton-Cuffy? Crescita costante, deve fare ancora tanto qua al Genoa"
- 17:25 Rosi: "Chivu è entrato a gamba tesa nell'Inter, non era facile. È la sorpresa del campionato"
- 17:24 Chivu a DAZN: "Pio e Lautaro formano una bella coppia. I risultati di Milan e Napoli? Non abbiamo bisogno di guardarli"
- 17:21 Chivu a Sky: "Dobbiamo guardare a noi stessi, stasera sarà complicata. Con De Rossi non abbiamo parlato"
- 17:11 videoTensione prima di Genoa-Inter: tafferugli tra tifoserie fuori dallo stadio, lanciati bengala e fumogeni
- 17:10 Serie A, Fiorentina ultimissima: il Verona passa al Franchi con un gol di Orban nel recupero
- 17:08 Zielinski a ITV: "Campo difficile per tutti, ma vogliamo riscattarci. Sto bene e voglio dare il mio contributo"
- 16:55 Il Napoli crolla a Udine: Ekkelenkamp stende la squadra di Conte. L'Inter può scattare al 1° posto battendo il Genoa
- 16:41 Giana Erminio, Vinicio Espinal: "Bella impresa contro l'Inter U23, gli episodi ci hanno dato una mano"
- 16:27 Sassuolo, Grosso: "Pinamonti fortissimo, Ha un potenziale enorme, anche inespresso"
- 16:13 L'Arsenal torna a vincere in Premier ma Arteta non è soddisfatto della prestazione: "Troppo passivi"
- 15:59 Roma, Gasperini: "Per restare nei primi posti ci sono tutti gli ingredienti, dobbiamo impastarli bene"
- 15:45 Inter U23-Giana Erminio, le pagelle: Melgrati decide la partita in negativo, David non convince
- 15:30 Inter U23, brutte notizie sul fronte infortunati: Mayé, Zuberek e La Gumina costretti allo stop
- 15:15 Vecchi in conferenza: "Partita inficiata dall'ingenuità di Melgrati. Nel dubbio mai una decisione a nostro favore"
- 15:01 Abodi: "Siamo tutti intorno alla Nazionale, tifiamo perché possa tornare ai Mondiali"
- 14:47 Juve Stabia, Carissoni: "Mi piace giocare da quinto. E da interista guardo spesso Dumfries"
- 14:37 Una follia di Melgrati affossa l'Inter U23. A Monza vince la Giana Erminio 0-1 con gol di Lamesta
- 14:33 Bartesaghi fa due gol, ma non bastano al Milan: il Sassuolo pareggia a San Siro nel lunch match
- 14:20 L'Estudiantes de la Plata vince il Clausura 2025. E il presidente Juan Sebastian Veron festeggia coi tifosi
- 14:05 Cosmi: "L'Inter non vince con le big? La Roma lo è... A volte gli episodi determinano i risultati"
- 13:51 Joseph Ekuban: "Tifo Inter per Eto'o. Ma contro il Genoa di mio fratello Caleb spero nel pari"
- 13:36 Marotta, Sucic e Pio Esposito all'incontro con gli Inter Club della Liguria prima del Genoa
- 13:22 Ekitike trascina il Liverpool, ma l’elogio è per Salah: "Un esempio per tutti. Grande gara contro l'Inter"
- 13:07 Primo compleanno nerazzurro per Luis Henrique: il brasiliano compie oggi 24 anni
- 12:53 Tare sereno su Maignan: "A lui piace stare al Milan, al Milan piace se rinnova con noi"
- 12:38 Piovani: "L'Inter Women la torta, Bugeja è stata la ciliegina. Ora però non montiamoci la testa"
- 12:25 Il Sole 24 Ore - Supercoppa a Riyadh, tra calcio e business. E per i tifosi arrivano offerte speciali
- 12:10 Il Secolo XIX - Chivu, quest'oggi gli incroci speciali sono due: sfida al suo 'ammiratore' Dan Sucu
- 11:56 Il Secolo XIX - Genoa, De Rossi si affida a Otoa: esame Lautaro alla seconda a Marassi
- 11:43 TS - A Luis Henrique il compito di contenere l'osservato speciale Cuffy. Ballottaggio Pio-Bonny
- 11:29 Il Giornale - Un osservatore dell'Inter ieri sera a Bergamo: mirino su Palestra
- 11:15 Capello: "Chivu e De Rossi sanno giostrarsi bene nelle difficoltà. Oggi hanno due avversari diversi"
- 11:00 Qui Genoa - L'elenco dei convocati di De Rossi: 25 i giocatori a disposizione per l'Inter
- 10:45 Palestra, l'uomo mercato del momento: "Pisacane mi ha detto che ormai gli chiedono sempre di me"
- 10:30 TS - De Rossi perde anche Messias. Distrazione al soleo sinistro per il brasiliano
- 10:15 GdS - Darmian regala un sorriso a Chivu: pronto al rientro, in Supercoppa ci sarà. Preoccupazione Dumfries
- 10:00 TS - Frattesi-Juve operazione difficile: Thuram-Inter nessun margine di trattativa. Comolli inamovibile
- 09:45 CdS - Verso il Genoa, Zielinski si prende il posto di Calha. Luis Henrique verso la quinta da titolare
- 09:30 CdS - Frustrazione e rabbia che Chivu ha trasformato in voglia. Per il riscatto punta su Lautaro
- 09:15 GdS - Chivu e De Rossi, rivali per la prima volta da allenatori. Match speciale per i due, ma l'interista...
- 09:00 De Rossi: "Contro l’Inter serve la perfezione. Avere un uomo come Chivu è un guadagno. Kolarov un fratello"
- 08:45 GdS - Ancora dubbi per Chivu in vista del Genoa: Mkhitaryan o Sucic? Ed Esposito incalza Bonny
- 08:30 GdS - Frattesi-Inter sarà addio: Spalletti lo attrae alla Juve? Si può fare a patto di riunire i Thuram
- 08:15 Preview Genoa-Inter - Chivu perde i pezzi. Chance per Bonny?
- 00:00 Quell'etichettatrice va rotta
- 23:45 Cagliari, Pisacane: "Palestra? Le attenzioni magari fanno bene, ma secondo me deve isolarsi"
- 23:44 L'obiettivo nerazzurro Palestra: "Le voci fanno piacere, ma non so niente del futuro. Concentrato sulla salvezza"
- 23:30 Arzignano, Togni: "Importante fare punti contro squadre insidiose come l'Inter U23"
- 23:15 Manfredi, sindaco Napoli: "La stima del valore del Maradona sarà fatta. San Siro il riferimento"