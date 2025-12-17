Dopo aver beneficiato di un giorno di riposo, questo pomeriggio l'Union Brescia è Turina di Salò per iniziare la preparazione dell’ultima sfida del girone di andata in programma lunedì, contro l’Inter U23 di Stefano Vecchi. Il gruppo di Eugenio Corini ha effettuato una prima fase di attivazione tecnica, seguita da delle esercitazioni tattiche sulla fase di possesso palla. A seguire, partita a tema e lavoro intermittente.

Hanno svolto lavoro differenziato De Francesco, Pasini, Mercati, Rizzo, Spagnoli, Giani, Guglielmotti e Maistrello. Domani è previsto un doppio allenamento, diviso tra mattina e pomeriggio. Venerdì, invece, il gruppo squadra si allenerà nel pomeriggio.