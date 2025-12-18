Dopo l’incontro di Milano, nella sede di Viale della Liberazione, Inter e Al-Ittihad, squadra di Gedda che milita nella Lega saudita professionistica, si sono ritrovate all’Al-Ittihad Camp, HQ del Club, per un altro talk che ha toccato diversi temi legati alla storia, ai valori e all'evoluzione del calcio femminile. Protagoniste e speaker d’eccezione due Legend di Inter e Al-Ittihad, l’ex capitano dell’Inter Women Lisa Alborghetti e Shahnaz Jebreen, attualmente in carica come Head Coach dell’U15 e Assistant Coach dell’U17.

Diversi i momenti di scambio e di crescita, intervallati dagli interventi delle bambine di Inter Academy Jeddah e del Settore Giovanile dell’Al-Ittihad che, presenti tra il pubblico, hanno posto domande sulla vita e sulla carriera delle due Legend e ricevuto consigli e suggerimenti prima dello scambio di maglie che ha chiuso una giornata speciale all’insegna dei valori del calcio.