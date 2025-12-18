Lorenzo De Silvestri è il calciatore del Bologna presente nella conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Inter. "Siamo consapevoli di quanto fatto in queste stagioni, anche grazie al mister. Siamo i detentori della Coppa Italia, c'è grande rispetto per le squadre che sono qui con noi per questo trofeo. Ce la metteremo tutta per arrivare in finale, siamo qui con grande orgoglio e gioia. Daremo tutto per provarci".
"La squadra è molto serena, ha l'ambizione di crescere partita per partita e stagione per stagione, ma chi è qui da un po' si ricorda da dove siamo partiti. I bolognesi sanno che identità abbiamo, stare qui vuol dire aver fatto cose molto buone. Servirà concentrazione e consapevolezza di essere qui perché abbiamo fatto cose buone. Sono certo che sia in campo che fuori daremo più del massimo per qualcosa di incredibile".
"Lucio Dalla è partito da Bologna per poi fare la differenza in tutto il panorama musicale e anche noi stiamo facendo lo stesso, vincendo la Coppa Italia e giocando in Europa. Non abbiamo cambiato il modo di affrontare allenamenti e partite. Questo ci ha permesso di arrivare qui. Giusto avere ambizione e capire da dove si è partiti per capire gli sforzi che servono, anche domani".
"Non c'è un motivo, è successo che abbiamo fatto bene con l'Inter ma dobbiamo focalizzarci sul presente. Possiamo fare cose importanti ma dobbiamo remare dalla stessa parte, avere anche un po' di fortuna e certamente ambizione. Ma le gare del passato non contano".
"Dico un enorme grazie a chi viene e sostiene una spesa come questa per sostenerci. Sono convinto che sappiano come siamo come persone, hanno capito che questo gruppo ormai da tre anni è quello, c'è empatia tra di noi e sanno come affrontiamo allenamenti e partite. C'è una situazione familiare tra noi e il tifo, è una cosa che spero continui il più a lungo possibile perché è stata una delle chiavi delle nostre vittorie".
"Il mister mi ha provato centrale anche prima degli infortuni. Io mi metto sempre a disposizione, può essere anche una motivazione in più per continuare e dare il massimo. E' stato bello entrare con la Lazio e purtroppo poi con la Juve quando eravamo in dieci. Ma mi metto a completa disposizione".
