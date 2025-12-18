Una serata speciale e indimenticabile, a forti tinte nerazzurre, quella del 16 dicembre per l'Inter Club Adelfia. Presso la location Casananna di Casamassima, si è tenuta la cena di Natale con 200 persone. Ospite speciale della serata Maicon, terzino brasiliano ed eroe del Triplete conquistato dall'Inter nella stagione 2009/10.

L'Inter Club Adelfia lo scorso anno ha chiuso la stagione con il record di mille tessere sottoscritte, posizionandosi al secondo posto in Puglia, al 18esimo posto in Italia e al 22esimo posto nel mondo. Numeri in crescita anche quest'anno, nonostante il deludente epilogo della passata stagione.

Il presidente Silvio Pirolo e il direttivo dell'Inter Club Adelfia hanno scelto Maicon per salutare il 2025 e festeggiare il Natale. L'ex giocatore nerazzurro si è concesso a foto e autografi con tutti i presenti in sala. Non sono mancati i momenti di svago e divertimento nel corso della serata. Alcuni piccoli tifosi hanno rivolto una domanda a Maicon che ha elogiato anche il lavoro di Chivu in questi primi mesi sulla panchina nerazzurra. Un video proiettato ha ripercorso le giocate più esaltanti del Colosso nerazzurro, non sono certamente mancati cori e applausi in sala. Nel finale si è tenuta anche una lotteria che ha messo in palio una maglia autografata dallo stesso Maicon.

"Ci tengo a sottolineare che non abbiamo accettato adesioni da parte di esterni proprio per trascorrere questa serata in famiglia - le parole di Pirolo -. Siamo stati lusingati dalla presenza del più forte terzino destro della storia dell’Inter. Su di lui possiamo dire tantissime cose, ma per lui parlano i trofei vinti con la gloriosa maglia nerazzurra. Un grazie di cuore anche agli sponsor che hanno contribuito alla riuscita di questa serata. Dei nostri circa 1000 soci, circa 100 sono donne e circa 200 sono soci junior. I nostri eventi dimostrano che siamo un club pronto non soltanto a condividere momenti sportivi, ma anche momenti di grande valore sociale. Chiaramente è inutile citare gli eventi sportivi che organizziamo e che un po’ tutti già conoscono se ci seguono sui social, tra cui tantissime e bellissime trasferte per seguire la nostra Inter. Nella scorsa stagione abbiamo organizzato 28 viaggi, di cui 24 a Milano e 4 in altre città, facendo partire ben 42 pullman. Abbiamo intenzione di continuare su questa strada perché il nostro è un club ambizioso, con voglia di crescere e di migliorarsi sempre".