Partita palpitante per l'Inter Primavera a Verona: finisce 3-3 contro l'Hellas. I nerazzurri giocano un primo tempo assolutamente sotto tono, pur riuscendo a chiudere in svantaggio solo di un gol grazie alla rete di Mancuso. Per l'Hellas avevano segnato nel giro di pochi minuti Akale e Szimionas. Nella ripresa la musica è ben diversa, con l'Inter che impatta forte il secondo tempo e prima pareggia con Kukulis, poi la ribalta al 69' ancora con Mancuso. Il Verona, coriaceo, ha la forza di reagire e al minuto 82 pareggia con Vermesan. Finisce dunque 3-3, con l'Inter che non riesce a scalzare Parma e Roma ed è quindi seconda a pari merito nel Primavera 1. Guida la classifica la Fiorentina con 30 punti, tre più dei nerazzurri.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-INTER 3-3

Marcatori: Akale (18'), Szimionas (23'), Mancuso (32'), Kukulis (57'), Mancuso (69'), Vermesan (82')

HELLAS VERONA (3-5-2): Castagnini; Feola, Kurti, Popovic; Monticelli, Szimionas (dal 65' Tagne), Yildiz, Peci, De Battisti (dal 46' Barry); Vermesan, Akale (dal 86' Casagrande). A disposizione: Tommasi, Garofalo, Vapore, Murati, De Rossi, Stella, Yildiz, Mussola. Allenatore: Paolo Sammarco

INTER (4-3-3): Farronato; Marello (dal 46' Della Mora), Breda, Mackiewicz, Conti (dal 83' Peletti); Venturini (dal 83' Putsen), Cerpelletti, Mancuso (dal 71' Vukoje); Moressa, Kukulis (dal 86' Carrara), Mosconi. A disposizione: Pentima, Galliera, Pinotti, El Mahboubi, La Torre, Nenna, Carrara, Slatina. Allenatore: Benito Carbone

Ammoniti: Marello (42'), Feola (74')

Arbitro: R. Lovison (sez. di Padova)

Assistenti: B.Mamouni (sez. di Tolmezzo), M.Munitello (sez. di Gradisca d'Isonzo)

RIVIVI IL LIVE

17.52 - Fischia tre volte l'arbitro: finisce qui. Hellas Verona-Inter termina 3-3.

90'+3 - Che occasione per l'Inter! Mosconi calcia con il sinistro dalla sua mattonella preferita, respinge male Castagnini con i pugni, ma la palla si alza sopra la traversa.

90' - Quattro di recupero.

86' - Due cambi per il Verona. Dentro Casagrande e Martini. Carbone invece manda in campo Carrara per Kukulis.

84' - Che occasione per l'Inter! Mosconi scappa via alle spalle della difesa ma Kurti ci mette una pezza con una grande chiusura.

83' - Carbone corre ai ripari: Putsen entra per Venturini e Peletti prende il posto di Conti.

IL GOL - Palla inattiva fatale per l'Inter: Vermesan è il più reattivo di tutti e gira in porta con grande lucidità. Farronato immobile.

82' - Gol del Verona, incredibile. 3-3, ha segnato Vermesan.

78' - Tagne di testa: Farronato respinge su corner.

78' - Occhio al sussulto del Verona. Vermesan attacca la profondità ma Farronato in uscita bassa sceglie i tempi giusti. Palla in corner.

74' - Ammonito per proteste Feola.

71' - Ora Mancuso lascia il campo: dentro Vukoje.

IL GOL - Mancuso fa doppietta, Inter avanti. La palla finisce sui piedi di Mancuso con Castagnini fuori dai pali dopo aver anticipato in uscita Kukulis. Il centrocampista nerazzurro è bravissimo a prendere la mira e battere i difensori che si erano affrettati sulla linea di porta per salvare il risultato. La palla, come nel gol di Kukulis, bacia la traversa e finisce in porta.

69' - GOOOOOLLLLL DELL'INTER! LA RIBALTA MANCUSO! 2-3!

67' - Angolo per l'Inter che porta al tiro di Mosconi. Il suo tiro viene deviato e rimbalza nuovamente sul suo sinistro: palla lontana dalla porta e in rimessa dal fondo.

65' - Cambia il Verona. Esce Szimionas, entra Tagne.

59' - Inter vicina al ribaltone! Della Mora calcia di destro da ottima posizione ma non trova la porta con la conclusione rasoterra di prima.

IL GOL - Corner da destra che spiove sul secondo palo, nella zona di Breda. Il pallone resta lì e, dopo una serie di batti e ribatti, carambola sul destro di Kukulis. L'attaccante di Carbone non si fa pregare e di prima intenzione scaglia un tiro potentissimo che tocca la traversa e finisce in rete.

57' - GOOOOOOL DI KUKULIS! 2-2! Che botta del lettone!

57' - Elaborato schema per i nerazzurri da corner. Mosconi calcia ma la palla viene deviata in calcio d'angolo ancora.

53' - Ancora Popovic su palla inattiva a rendersi pericoloso per il Verona. Il giocatore di casa sfiora e indirizza la palla sul secondo palo, dove Akale è tagliato fuori dalla traiettoria e non può ribadire in rete. Brivido però per Cerpelletti e compagni.

51' - Grande occasione per il Verona! Breda è bravissimo e salva su Szimionas. Il centrocampista si era inserito ancora in area di rigore, sul più bello Breda in scivolata salva i suoi.

17.03 - Via al secondo tempo!

17.02 - Cambi da entrambi le parti: per l'Inter esce Marello, ammonito, ed entra Della Mora. Nel Verona entra Barry per De Battisti.

17.01 - Squadre che rientrano in campo a Verona.

16.48 - Fischia due volte Lovison. Il primo tempo di Verona si chiude sul 2-1 per i padroni di casa. L'Inter è in svantaggio dopo aver sofferto, in particolare nella prima mezz'ora, il grande approccio e l'altissima intensità proposta dall'Hellas. I gialloblù hanno trovato due gol, con Akale e Szimionas, nel giro di pochi minuti, approffittando di un'Inter decisamente sotto tono. Al 32' Mancuso ha riaperto la partita all'improvviso, dando speranza ai suoi. Dopo il gol del 2-1 la squadra di Carbone è infatti cresciuta, alzando il baricentro e creando qualche grattacapo in più agli avversari.

45' - Un minuto extra in questo primo tempo.

42' - Primo giallo della partita: Marello ferma un'azione avversaria potenzialmente pericolosa e viene ammonito.

41' - Inter pericolosa in contropiede. Moressa si invola sulla destra e cerca il suggerimento morbido per Kukulis. Bravo però Feola ad alzare la traiettoria e mandare fuori tempo l'attaccante, che non riesce a controllare il pallone.

37' - Slalom speciale di Mosconi che arriva al limite dell'area e scarica il mancino: respinge Kurti. L'azione prosegue e arriva il cross da Moressa verso Kukulis: il lettone prova la sforbiciata ma non riesce a far male al Verona.

IL GOL - All'improvviso l'Inter reagisce! Mancuso arriva al limite dell'area dal centrodestra e può calciare con il sinistro. Il tiro trova la deviazione di un difensore e buca Castagnini, partita riaperta.

32' - GOOOOLLLLLL DELL'INTER! Lampo di Mancuso! 2-1!

31' - Verona che sta dominando il campo. Monticelli si inserisce e viene servito con un bel filtrante. Dal fondo prova la palla a rimorcho ma Farronato è il più rapido e blocca in presa bassa.

29' - Feola arriva ancora al traversone della destra per il Verona. Diagonale di Conti sul lato opposto che mette direttamente in corner di testa.

24' - Reazione Inter con Mancuso! Il centrocampista di Carbone prova la serpentina ed entra in area di rigore palla al piede. Il suo destro viene sporcato dal guantone di Castagnini, che devia sul primo palo. Bravo qui l'estremo difensore a non farsi sorprendere.

IL GOL - Azione insistita sulla sinistra del Verona, alla fine la palla arriva in area di rigore a Vermesan. Spalle alla porta, l'attaccante di Sammarco è bravo a far filtrare il pallone in area di rigore, dove c'è Szimionas. Il centrocampista romeno è marcato stretto da Marello ma riesce a girarsi e batte ancora una volta un Farronato che nulla poteva sulla conclusione avversaria.

23' - Raddoppio gialloblù: è Szimionas a battere Farronato per il 2-0.

IL GOL - Palla lunga del Verona su cui Mackiewicz e Breda pasticciano. Alla fine sulla seconda palla arriva prima l'Hellas, che si distende e riesce a sfruttare la superiorità numerica in contropiede. Sulla sinistra sopraggiunge Akale che, con il mancino, calcia in diagonale e batte un incolpevole Farronato: 1-0 per i padroni di casa.

18' - Gol del Verona. La sblocca Akale, 1-0.

15' - Timida sortita dell'Inter. Mosconi premia la sovrapposizione di Conti sulla destra, che mette in mezzo. Il pallone basso è preda facile per Castagnini.

12' - Akale ci prova da fuori. L'attaccante di casa slalomeggia sulla sinistra, rientra sul destro e triangola con Monticelli. Una volta chiuso l'uno-due prova il tiro da lontano, con la palla che però è alta sopra la traversa.

10' - Grossa chance per l'Hellas sul corner battuto da Feola. Popovic arriva in anticipo sul secondo palo ma non riesce a colpire bene in spaccata. La sfera resta lì e Farronato è bravo in uscita bassa a spostare il pallone, prima di subire fallo. Si resta 0-0.

9' - Poche emozioni in questo avvio. Attenzione però al corner per il Verona dopo il cross deviato di Vermesan.

2' - Subito De Battisti pericoloso, anche se in fuorigioco. Tutto fermo quindi dopo il diagonale insidioso dell'attaccante scaligero.

16.02 - Fischia Lovison: via alla gara!

15.58 - Squadre in campo a Verona: padroni di casa in maglia blu, Inter invece con la difesa da trasferta bianca.

Il cammino dell'Inter Primavera continua a Verona, dove la squadra di Carbone va a caccia di punti preziosi per consolidare il piazzamento in zona playoff e mettere pressione sulla Fiorentina capolista. Attualmente i nerazzurri sono quarti, ma hanno un punto e una partita in meno di Roma e Parma, rispettivamente seconda e terza: vincendo supererebbero entrambe. Discorso diverso per i viola, a +3 sull'Inter con lo stesso numero di gare giocate. Ecco intanto le formazioni ufficiali per la sfida di oggi dei nerazzurri, valida per la 16a giornata e in programma alle 16.00.