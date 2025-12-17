Partita palpitante per l'Inter Primavera a Verona: finisce 3-3 contro l'Hellas. I nerazzurri giocano un primo tempo assolutamente sotto tono, pur riuscendo a chiudere in svantaggio solo di un gol grazie alla rete di Mancuso. Per l'Hellas avevano segnato nel giro di pochi minuti Akale e Szimionas. Nella ripresa la musica è ben diversa, con l'Inter che impatta forte il secondo tempo e prima pareggia con Kukulis, poi la ribalta al 69' ancora con Mancuso. Il Verona, coriaceo, ha la forza di reagire e al minuto 82 pareggia con Vermesan. Finisce dunque 3-3, con l'Inter che non riesce a scalzare Parma e Roma ed è quindi seconda a pari merito nel Primavera 1. Guida la classifica la Fiorentina con 30 punti, tre più dei nerazzurri.
IL TABELLINO
HELLAS VERONA-INTER 3-3
Marcatori: Akale (18'), Szimionas (23'), Mancuso (32'), Kukulis (57'), Mancuso (69'), Vermesan (82')
HELLAS VERONA (3-5-2): Castagnini; Feola, Kurti, Popovic; Monticelli, Szimionas (dal 65' Tagne), Yildiz, Peci, De Battisti (dal 46' Barry); Vermesan, Akale (dal 86' Casagrande). A disposizione: Tommasi, Garofalo, Vapore, Murati, De Rossi, Stella, Yildiz, Mussola. Allenatore: Paolo Sammarco
INTER (4-3-3): Farronato; Marello (dal 46' Della Mora), Breda, Mackiewicz, Conti (dal 83' Peletti); Venturini (dal 83' Putsen), Cerpelletti, Mancuso (dal 71' Vukoje); Moressa, Kukulis (dal 86' Carrara), Mosconi. A disposizione: Pentima, Galliera, Pinotti, El Mahboubi, La Torre, Nenna, Carrara, Slatina. Allenatore: Benito Carbone
Ammoniti: Marello (42'), Feola (74')
Arbitro: R. Lovison (sez. di Padova)
Assistenti: B.Mamouni (sez. di Tolmezzo), M.Munitello (sez. di Gradisca d'Isonzo)
RIVIVI IL LIVE
17.52 - Fischia tre volte l'arbitro: finisce qui. Hellas Verona-Inter termina 3-3.
90'+3 - Che occasione per l'Inter! Mosconi calcia con il sinistro dalla sua mattonella preferita, respinge male Castagnini con i pugni, ma la palla si alza sopra la traversa.
90' - Quattro di recupero.
86' - Due cambi per il Verona. Dentro Casagrande e Martini. Carbone invece manda in campo Carrara per Kukulis.
84' - Che occasione per l'Inter! Mosconi scappa via alle spalle della difesa ma Kurti ci mette una pezza con una grande chiusura.
83' - Carbone corre ai ripari: Putsen entra per Venturini e Peletti prende il posto di Conti.
IL GOL - Palla inattiva fatale per l'Inter: Vermesan è il più reattivo di tutti e gira in porta con grande lucidità. Farronato immobile.
82' - Gol del Verona, incredibile. 3-3, ha segnato Vermesan.
78' - Tagne di testa: Farronato respinge su corner.
78' - Occhio al sussulto del Verona. Vermesan attacca la profondità ma Farronato in uscita bassa sceglie i tempi giusti. Palla in corner.
74' - Ammonito per proteste Feola.
71' - Ora Mancuso lascia il campo: dentro Vukoje.
IL GOL - Mancuso fa doppietta, Inter avanti. La palla finisce sui piedi di Mancuso con Castagnini fuori dai pali dopo aver anticipato in uscita Kukulis. Il centrocampista nerazzurro è bravissimo a prendere la mira e battere i difensori che si erano affrettati sulla linea di porta per salvare il risultato. La palla, come nel gol di Kukulis, bacia la traversa e finisce in porta.
69' - GOOOOOLLLLL DELL'INTER! LA RIBALTA MANCUSO! 2-3!
67' - Angolo per l'Inter che porta al tiro di Mosconi. Il suo tiro viene deviato e rimbalza nuovamente sul suo sinistro: palla lontana dalla porta e in rimessa dal fondo.
65' - Cambia il Verona. Esce Szimionas, entra Tagne.
59' - Inter vicina al ribaltone! Della Mora calcia di destro da ottima posizione ma non trova la porta con la conclusione rasoterra di prima.
IL GOL - Corner da destra che spiove sul secondo palo, nella zona di Breda. Il pallone resta lì e, dopo una serie di batti e ribatti, carambola sul destro di Kukulis. L'attaccante di Carbone non si fa pregare e di prima intenzione scaglia un tiro potentissimo che tocca la traversa e finisce in rete.
57' - GOOOOOOL DI KUKULIS! 2-2! Che botta del lettone!
57' - Elaborato schema per i nerazzurri da corner. Mosconi calcia ma la palla viene deviata in calcio d'angolo ancora.
53' - Ancora Popovic su palla inattiva a rendersi pericoloso per il Verona. Il giocatore di casa sfiora e indirizza la palla sul secondo palo, dove Akale è tagliato fuori dalla traiettoria e non può ribadire in rete. Brivido però per Cerpelletti e compagni.
51' - Grande occasione per il Verona! Breda è bravissimo e salva su Szimionas. Il centrocampista si era inserito ancora in area di rigore, sul più bello Breda in scivolata salva i suoi.
17.03 - Via al secondo tempo!
17.02 - Cambi da entrambi le parti: per l'Inter esce Marello, ammonito, ed entra Della Mora. Nel Verona entra Barry per De Battisti.
17.01 - Squadre che rientrano in campo a Verona.
16.48 - Fischia due volte Lovison. Il primo tempo di Verona si chiude sul 2-1 per i padroni di casa. L'Inter è in svantaggio dopo aver sofferto, in particolare nella prima mezz'ora, il grande approccio e l'altissima intensità proposta dall'Hellas. I gialloblù hanno trovato due gol, con Akale e Szimionas, nel giro di pochi minuti, approffittando di un'Inter decisamente sotto tono. Al 32' Mancuso ha riaperto la partita all'improvviso, dando speranza ai suoi. Dopo il gol del 2-1 la squadra di Carbone è infatti cresciuta, alzando il baricentro e creando qualche grattacapo in più agli avversari.
45' - Un minuto extra in questo primo tempo.
42' - Primo giallo della partita: Marello ferma un'azione avversaria potenzialmente pericolosa e viene ammonito.
41' - Inter pericolosa in contropiede. Moressa si invola sulla destra e cerca il suggerimento morbido per Kukulis. Bravo però Feola ad alzare la traiettoria e mandare fuori tempo l'attaccante, che non riesce a controllare il pallone.
37' - Slalom speciale di Mosconi che arriva al limite dell'area e scarica il mancino: respinge Kurti. L'azione prosegue e arriva il cross da Moressa verso Kukulis: il lettone prova la sforbiciata ma non riesce a far male al Verona.
IL GOL - All'improvviso l'Inter reagisce! Mancuso arriva al limite dell'area dal centrodestra e può calciare con il sinistro. Il tiro trova la deviazione di un difensore e buca Castagnini, partita riaperta.
32' - GOOOOLLLLLL DELL'INTER! Lampo di Mancuso! 2-1!
31' - Verona che sta dominando il campo. Monticelli si inserisce e viene servito con un bel filtrante. Dal fondo prova la palla a rimorcho ma Farronato è il più rapido e blocca in presa bassa.
29' - Feola arriva ancora al traversone della destra per il Verona. Diagonale di Conti sul lato opposto che mette direttamente in corner di testa.
24' - Reazione Inter con Mancuso! Il centrocampista di Carbone prova la serpentina ed entra in area di rigore palla al piede. Il suo destro viene sporcato dal guantone di Castagnini, che devia sul primo palo. Bravo qui l'estremo difensore a non farsi sorprendere.
IL GOL - Azione insistita sulla sinistra del Verona, alla fine la palla arriva in area di rigore a Vermesan. Spalle alla porta, l'attaccante di Sammarco è bravo a far filtrare il pallone in area di rigore, dove c'è Szimionas. Il centrocampista romeno è marcato stretto da Marello ma riesce a girarsi e batte ancora una volta un Farronato che nulla poteva sulla conclusione avversaria.
23' - Raddoppio gialloblù: è Szimionas a battere Farronato per il 2-0.
IL GOL - Palla lunga del Verona su cui Mackiewicz e Breda pasticciano. Alla fine sulla seconda palla arriva prima l'Hellas, che si distende e riesce a sfruttare la superiorità numerica in contropiede. Sulla sinistra sopraggiunge Akale che, con il mancino, calcia in diagonale e batte un incolpevole Farronato: 1-0 per i padroni di casa.
18' - Gol del Verona. La sblocca Akale, 1-0.
15' - Timida sortita dell'Inter. Mosconi premia la sovrapposizione di Conti sulla destra, che mette in mezzo. Il pallone basso è preda facile per Castagnini.
12' - Akale ci prova da fuori. L'attaccante di casa slalomeggia sulla sinistra, rientra sul destro e triangola con Monticelli. Una volta chiuso l'uno-due prova il tiro da lontano, con la palla che però è alta sopra la traversa.
10' - Grossa chance per l'Hellas sul corner battuto da Feola. Popovic arriva in anticipo sul secondo palo ma non riesce a colpire bene in spaccata. La sfera resta lì e Farronato è bravo in uscita bassa a spostare il pallone, prima di subire fallo. Si resta 0-0.
9' - Poche emozioni in questo avvio. Attenzione però al corner per il Verona dopo il cross deviato di Vermesan.
2' - Subito De Battisti pericoloso, anche se in fuorigioco. Tutto fermo quindi dopo il diagonale insidioso dell'attaccante scaligero.
16.02 - Fischia Lovison: via alla gara!
15.58 - Squadre in campo a Verona: padroni di casa in maglia blu, Inter invece con la difesa da trasferta bianca.
Il cammino dell'Inter Primavera continua a Verona, dove la squadra di Carbone va a caccia di punti preziosi per consolidare il piazzamento in zona playoff e mettere pressione sulla Fiorentina capolista. Attualmente i nerazzurri sono quarti, ma hanno un punto e una partita in meno di Roma e Parma, rispettivamente seconda e terza: vincendo supererebbero entrambe. Discorso diverso per i viola, a +3 sull'Inter con lo stesso numero di gare giocate. Ecco intanto le formazioni ufficiali per la sfida di oggi dei nerazzurri, valida per la 16a giornata e in programma alle 16.00.
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - Giovanili
Altre notizie
- 23:17 Festa di Natale per il settore giovanile nerazzurro all'insegna dell'inclusione con PizzAut
- 23:01 videoInter atterrata a Riad: comincia ufficialmente la missione dei nerazzurri in Supercoppa
- 22:48 Bisseck: "Orgoglioso di giocare con l'Inter, mai pensato ad un addio. Il Mondiale per Club ci ha aiutati così"
- 22:33 Inter su Norton-Cuffy, Moretto: "Diversi club di Premier League pronti a investire sul giocatore"
- 22:19 L'agente aggiorna sulle condizioni di Valincic: "Solo una frattura da stress, sta recuperando. Tornerà a gennaio"
- 22:05 L'ag. di Valincic: "L'Inter lo segue ma non è sola. Via a gennaio? Irrealistico. Ecco il prezzo giusto per me"
- 21:50 Setti ripercorre la trattativa Cabal-Juventus: "I bianconeri superarono l'Inter grazie a Giuntoli"
- 21:36 Losanna, Custodio: "Mi ispiro a Calhanoglu, ha una classe elevatissima. Inter? La seguo"
- 21:21 Supercoppa, il 65% delle volte ha vinto la squadra campione d'Italia. L'anno scorso successo storico del Milan
- 21:07 Verona Primavera, Sammarco: "Punti come quello ottenuto contro l'Inter aumentano l'autostima"
- 20:53 Il PSG corona il suo 2025 da favola: Safonov mura il Flamengo, ai transalpini la Coppa Intercontinentale
- 20:39 Lo Spezia torna alla carica: il club bianconero ripensa ad Alexiou per la sessione di gennaio
- 20:24 Udinese, Pozzo apre a nuovi investitori: "Se ci permettono di poter competere con le grandi squadre come l'Inter..."
- 20:09 Supercoppa, i gruppi del Secondo Anello Verde: "Non saremo in Arabia Saudita, no alla deriva del calcio moderno"
- 19:55 De Siervo: "Supercoppa a Riad grande occasione per confermarci "soft power" del Paese"
- 19:41 Di Biagio: "Supercoppa, spero nell'Inter ma c'è da combattere. Con Barella ho un bel legame"
- 19:28 Bologna, Fenucci: "Inter corazzata, è la squadra più difficile da affrontare. Ma possiamo dire la nostra in gara secca"
- 19:14 Akinsanmiro: "Quando la Nigeria mi ha convocato ho pianto". Poi racconta: "Sono un barbiere professionista"
- 19:00 Rivivi la diretta! SUPERCOPPA e MERCATO, CHIVU a caccia del PRIMO TITULO. Il POST DUMFRIES, i casi FRATTESI e DE VRIJ
- 18:50 Dumfries si presenta alla sua nuova agenzia: "Ecco che giocatore sono. Soprannomi? L'ultimo è Dumpi"
- 18:37 Serena: "Inter favorita, ma col Bologna non la farei così facile. Chivu bravo in un aspetto"
- 18:24 Primavera - Verona-Inter, gli Up&Down: Mancuso accende la luce, Mackiewicz pasticcione
- 18:09 Marchetti inchioda Blessin: "Metteva Pandev, uno che ha vinto tutto, a fare i tiri coi ragazzini"
- 18:00 Primavera - Montagne russe a Verona. L'Inter va sotto, rimonta e poi si fa riprendere: con l'Hellas finisce 3-3
- 17:55 Ambrosini: "Sommer col Genoa, come col Napoli, poteva fare di più ma...". Poi su Lautaro: "È la faccia dell'Inter"
- 17:40 L'Inter ha scelto lo stadio per gli allenamenti in Arabia. In Supercoppa novità sulle maglie dei giocatori
- 17:26 Qui Bologna - Primo allenamento in Arabia Saudita per i rossoblu: Vitik torna in gruppo
- 17:12 FIFA The Best, Calhanoglu rende onore ai vincitori di Monaco: votati 3 giocatori del PSG
- 16:58 Il pensiero di Di Canio: "Roma per lo scudetto? Dipende se abdicano Inter e Napoli"
- 16:44 Udinese, Nani non si nasconde: "Solet è uno dei calciatori più seguiti e richiesti"
- 16:30 Genoa-Inter, minuto 72: Doveri punisce Barella due volte senza motivo. Ma il vero 'cinema' è altro
- 16:16 Bologna e Inter al 183° incrocio: il bilancio è nerazzurro, emiliani imbattuti in cinque delle ultime sei sfide
- 16:01 Sommer compie 37 anni, l'Inter: "Parate spettacolari e riflessi felini per la conquista di Supercoppa e Seconda Stella"
- 15:47 Napoli, Di Lorenzo: "Abbiamo perso le ultime gare, ma stiamo bene. Al di là di ciò che si dice vogliamo la finale"
- 15:33 Napoli, Conte: "Supercoppa, il format è una bella esperienza. Lukaku non ha minuti, Lobotka può giocare"
- 15:19 Füllkrug racconta: "È stato Arnautovic a chiamarmi 'buco' per la prima volta. Poi l'ho trasformato in soprannome"
- 15:00 videoL'Inter vola verso la Supercoppa: i nerazzurri pronti alla partenza da Malpensa. Calhanoglu sorridente in gruppo
- 14:50 SM - L'Inter cerca un sostituto di Dumfries. L'età e non solo: Norton-Cuffy è il preferito dei nerazzurri per tre motivi
- 14:35 Mondiale 2026, il Consiglio FIFA approva il contributo finanziario record di 727 milioni di dollari. Il comunicato
- 14:20 SM - Frattesi-Juve, ipotesi concreta per gennaio: non ci sarà uno scambio con K. Thuram. L'Inter fissa il prezzo
- 14:06 Sky - Inter pronta a partire per Riad: Calhanoglu salirà sull'aereo con la squadra
- 13:52 Dumfries out circa quattro mesi, tre opzioni per l'Inter: fidarsi, investire o tamponare. Ma Zalewski insegna
- 13:38 Condò: "Inter ottava? A Chivu è scappata la frizione. Resta il favorito in Supercoppa perché..."
- 13:24 Simone: "Inter in testa, ma è presto per lo scudetto. Allegri? Non gli perdono una cosa"
- 13:10 Rado: "Il Bologna ha già battuto l'Inter, perché non potrebbe ripetersi?"
- 12:56 L'Atalanta perde Djimsiti: lesione al bicipite femorale, salterà il match con l'Inter
- 12:42 Milan, Maignan: "Supercoppa? L'anno scorso abbiamo vinto, ma è passato. Non è il momento per parlare di futuro"
- 12:28 La Repubblica - Bologna-Inter, ancora 10mila tagliandi a disposizione. E la Lega porta i tifosi in Arabia
- 12:14 Milan, Allegri: "La finale di Supercoppa è un obiettivo. Fofana recuperato, Leao vediamo. Gimenez? Si opera"
- 12:00 Tutti i NOMI per il DOPO DUMFRIES, la verità su BASTONI, il futuro di FRATTESI e occhio a DE VRIJ
- 11:45 Inter, si pensa anche alla difesa: Gila in cima alla lista dei desideri di mercato
- 11:30 Crippa non ha dubbi: "Chi vince lo scudetto? Ovviamente il Napoli!"
- 11:16 CdS - Bisseck, l'ascesa dopo i guai: Chivu lo teneva ai margini per un motivo
- 11:02 CdS - Zielinski e Frattesi: "Sliding doors". Il polacco scala gerarchie, l'azzurro verso l'addio
- 10:48 CdS - Dumfries ko, Chivu darà fiducia a Luis Henrique: niente interventi sul mercato
- 10:34 TS - Martinez pronto per Bologna-Inter, ma per il futuro sono iniziate le grandi manovre su un altro nome
- 10:20 TS - Dumfries, il cambio di agenzia è un'anticamera dell'addio: l'Inter guarda già ai sostituti
- 10:06 TS - De Vrij vuole il Mondiale: addio a gennaio? Quattro club interessati all'olandese
- 09:52 TS - Bastoni, altro che addio: l'azzurro fa le prove di rinnovo a vita
- 09:38 TS - Frattesi-Juve, no dei bianconeri a uno scambio. L'Inter apre al prestito con opzione?
- 09:24 Il Giorno - Inter, nome nuovo per la fascia: Alberto Costa si aggiunge alla lista
- 09:10 GdS - Supercoppa per 4: l'Inter ha voglia di rivincita. Il piano di Chivu è...
- 08:56 GdS - Chivu non fa come Inzaghi: solo oggi la partenza per Riad. In gruppo tre Under-23
- 08:42 GdS - Supercoppa, Thuram in cerca di rivincita: c'è da cancellare il ricordo di un anno fa. Tra i pali arriva la chance per Martinez?
- 08:28 GdS - Calhanoglu e Darmian a Riad, ma con cautela: in una eventuale finale...
- 08:14 GdS - Norton-Cuffy in pole: c'è un jolly. Belghali e Valincic? Sì, ma il sogno è un altro
- 08:00 GdS - Dumfries, ecco perché l'operazione è stata necessaria: out 2-3 mesi. L'Inter torna sul mercato
- 00:00 Dumfries obbliga l'Inter a intervenire sul mercato. Senza se e senza ma