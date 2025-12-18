"Mi aspetto un Juventus-Roma rock". Così Fabio Capello, doppio ex, si proietta già alla sfida di sabato sera a Torino tra bianconeri e giallorossi. "Tanto la Juventus a Bologna quanto la Roma contro il Como mi hanno impressionato per intensità, ritmo, pressing e ripartenze - dice alla Gazzetta -. Sono stati lampi o è la normalità? La sfida di Torino ci aiuterà a capire: sarà un esame di continuità per tutte e due le squadre e arriva al momento giusto, in una settimana senza impegni europei. Spero che Luciano e Gian Piero ci facciano divertire come nell’ultimo turno di campionato".

Chi si gioca di più sabato?

"La Juventus, almeno a livello di classifica. Ma è un bel test anche per la Roma: vincere all’Allianz Stadium darebbe ancora più slancio alla squadra di Gasperini dopo il bel successo contro il Como di Fabregas: il risultato sarebbe potuto essere più largo lunedì".

Se la Juventus dovesse battere la Roma?

"Per il momento sembra un campionato senza padrone. Se dopo il Bologna, vinci anche contro la Roma... perché non pensare anche più in grande e alla possibilità di rientrare nel giro scudetto? Anche perché la Juventus in questi giorni si allena e molte altre rivali per il titolo viaggiano e giocano la Supercoppa in Arabia: non è una differenza da poco".