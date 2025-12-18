Cristian Chivu comincia l'intervista con Inter Tv alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana parlando dell'allenamento andato in scena stamane a Riad: "Fa più freddo che a Milano, speravamo un clima migliore. Io non ho messo neanche una giacca nella borsa...", la battuta del tecnico nerazzurro. Che poi torna serio: "Siamo qua, ci giochiamo questo mini-torneo con questa squadra scomoda come il Bologna, che ha un'identità ed è allenata da uno dei migliori tecnici d'Italia. Sappiamo che dovremo sudare per passare il turno".

Come sta l'Inter?

"Abbiamo recuperato qualcuno, perso qualcun altro; qualcuno ha dolore da qualche parte. Le solite cose, ogni giorno ce n'è una e noi ci adattiamo e andiamo avanti. Abbiamo giocatori in grado di sopperire alle assenze".

Una Coppa che ha fascino.

"Siamo intrusi, siamo qui senza avere merito. Secondo me la Supercpppa doveva giocarsi tra Bologna e Napoli, abbiamo la possibilità di partecipare come il Milan. Noi siamo qua per onorare il torneo, vogliamo fare del nostro meglio".