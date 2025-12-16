Ultimo turno del girone d'andata della Serie C Sky WiFi con l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi, reduce dalla brutta sconfitta interna per mano della Giana Erminio, attesa da uno degli incroci più affascinanti della categoria, visto che lunedì sera i nerazzurri sfideranno l'Union Brescia di Eugenio Corini. Partita che sarà diretta da Mattia Drigo, arbitro della sezione di Portogruaro, che avrà l'assistenza di Simone Della Mea di Udine e di Paolo Tomasi di Schio.

Alessandro Pizzi di Bergamo sarà il quarto ufficiale, mentre Usman Ghani Arshad, sempre della sezione di Bergamo, è l'arbitro addetto al Football Video Support.