Dopo aver ripreso il comando della classifica grazie alla vittoria ottenuta in casa del Genoa, l'Inter è pronta ad affrontare l'avventura araba per la Supercoppa Italiana che la squadra di Cristian Chivu inaugurerà venerdì col match contro il Bologna di Vincenzo Italiano. La squadra nerazzurra è arrivata da qualche minuto al Malpensa Prime, dove a breve si imbarcherà alla volta di Riyadh.

Presenti col gruppo di Chivu, senza sorprese, il centrocampista Hakan Calhanoglu, evidentemente recuperato dopo la contrattura all'adduttore della gamba destra, rimediata durante il match col Liverpool dello scorso 10 dicembre, e l'esterno Matteo Darmian. Assenti come previsto Acerbi e Dumfries, reduce dall'intervento alla caviglia al quale è stato sottoposto ieri. Presenti invece Palacios e Di Gennaro, ancora convalescenti. Aggregati alla prima squadra invece anche i ragazzi dell'Under 23 Cocchi, Cinquegrano, Kaczmarski e Taho come si evince dalle immagini girate dall'inviato di FcInterNews.it, presente all'aeroporto Malpensa prima della partenza della squadra.