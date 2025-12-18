UEFA e CONMEBOL, insieme alla Federcalcio spagnola e alla Federcalcio argentina, hanno annunciato oggi la sede, la data e l'orario del fischio d'inizio della Finalissima 2026, la partita che metterà di fronte la Spagna regina d'Europa all'Argentina campione del mondo.

La partita si giocherà allo stadio Lusail in Qatar venerdì 27 marzo 2026, alle 21 ora locale, le 19 italiane. L'evento sarà organizzato dal Comitato Organizzatore Locale (LOC) di Qatar Football Events.

Creata nell'ambito di una stretta collaborazione tra UEFA e CONMEBOL, la finale celebra l'eccellenza calcistica riunendo il meglio del calcio europeo e sudamericano. L'Argentina, campione del mondo in carica, ha vinto la prima edizione della Finalísima, nel 2022, sconfiggendo l'Italia per 3-0 allo stadio di Wembley a Londra.

"La Finalísima riunisce due campioni continentali in uno degli eventi calcistici più prestigiosi, sottolineando la portata globale di questo sport e il legame duraturo tra le nostre confederazioni. Non vediamo l'ora di vivere una notte memorabile di calcio e festa di livello mondiale", il pensiero di Aleksander Čeferin, presidente UEFA.

"Questa partita storica è più di una competizione; è un simbolo di cooperazione e rispetto tra le confederazioni e un'opportunità per i tifosi di godersi un evento davvero storico", ha aggiunto Alejandro Domínguez, numero uno della CONMEBOL.

Sua Eminenza lo sceicco Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, Ministro dello Sport e della Gioventù e Presidente del Comitato Organizzatore Locale (LOC), ha chiosato: "Il Qatar è orgoglioso di ospitare questa prestigiosa partita tra due campioni. Abbiamo una comprovata esperienza nell'organizzazione di eventi sportivi di livello mondiale, offrendo un'esperienza eccezionale a tifosi, sostenitori e media. Ospitare Finalissima 2026 dimostra ulteriormente la continua fiducia che i nostri partner ripongono nel Qatar".