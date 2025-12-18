La notizia è della Gazzetta dello Sport: "La volontà di Simone, che ieri ha contattato la dirigenza nerazzurra in prima persona, è salutare i vecchi amici. Non si sentivano da parecchi mesi. Il gesto, distensivo, è finalizzato ad andare a dama: da ciò che filtra l’incontro dovrebbe esserci, anche se non nell’albergo dei nerazzurri. L’Inter alloggia al Four Season, dentro al Kingdom Center. L’Al Hilal avrebbe dovuto giocare il 19, giorno di Bologna-Inter, ma la trasferta è stata rinviata. Le condizioni ci sono".

"Simone" è Simone Inzaghi, attuale tecnico dell'Al Hilal, che proprio alla rosea confessa il suo stato di grazia attuale: "Paradiso - la parola magica con cui apre il suo mondo saudita fatto di corsi di inglese, un secondo posto in campionato e la vetta della Champions asiatica -. Ho vinto 13 partite di fila, mica mi rilasso… Qui è un Paradiso, sto da dio. Nessuno vuole andarsene".

L’Al Hilal giocherà il 22 dicembre negli Emirati contro lo Sharjah. "In campionato è secondo dietro l’Al-Nassr di Ronaldo, contro cui giocherà a gennaio - sottolinea la Gazzetta -. Il club ha previsto premi in caso di vittorie di un certo tipo e non solo. Le aspettative sono alte ma Inzaghi, al netto dei 25 milioni netti l’anno, forse s’era stancato di fare come Atlante e portare pesi. Ieri, dopo aver zigzagato nel traffico, il mondo Inter s’è adagiato vicino casa sua. Chissà se ci sarà spazio per salutarsi con rispetto rispolverando un classico “C’eravamo tanto amati”".