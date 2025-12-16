Pochi dubbi tra i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro dopo Genoa-Inter. Il migliore in campo a Marassi è stato Lautaro Martinez, che ha dominato la scena. Sul podio, rispettivamento al secondo e al terzo posto, Yann Bissseck e Piotr Zielinski. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.57%

Bisseck 20.45%

Akanji 1.70%

Bastoni 0%

Luis Henrique 0.76%

Barella 11.55%

Zielinski 12.31%

Sucic 0.76%

Carlos Augusto 0.38%

Martinez 46.78%

Esposito 2.46%

Thuram 0.19%

Mkhitaryan 0.38%

Diouf 1.33%

De Vrij 0.38%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 22 PARTITE:

LAUTARO 29 PT.

THURAM 25 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

ZIELINSKI 17 PT.

BARELLA 15 PT.

SUCIC 14 PT.

ESPOSITO, DIMARCO E CARLOS AUGUSTO 10 PT.

BONNY 9 PT.

DIOUF 7 PT.

BISSECK, LUIS HENRIQUE E MKIHITARYAN 5 PT.

AKANJI E BASTONI 4 PT.

DUMFRIES 3 PT.

DE VRIJ 1 PT.