Pochi dubbi tra i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro dopo Genoa-Inter. Il migliore in campo a Marassi è stato Lautaro Martinez, che ha dominato la scena. Sul podio, rispettivamento al secondo e al terzo posto, Yann Bissseck e Piotr Zielinski. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.57%
Bisseck 20.45%
Akanji 1.70%
Bastoni 0%
Luis Henrique 0.76%
Barella 11.55%
Zielinski 12.31%
Sucic 0.76%
Carlos Augusto 0.38%
Martinez 46.78%
Esposito 2.46%
Thuram 0.19%
Mkhitaryan 0.38%
Diouf 1.33%
De Vrij 0.38%
 

CLASSIFICA GENERALE DOPO 22 PARTITE:

LAUTARO 29 PT.
THURAM 25 PT.
CALHANOGLU 20 PT.
ZIELINSKI 17 PT.
BARELLA 15 PT.
SUCIC 14 PT.
ESPOSITO, DIMARCO E CARLOS AUGUSTO 10 PT.
BONNY 9 PT.
DIOUF 7 PT.
BISSECK, LUIS HENRIQUE E MKIHITARYAN 5 PT.
AKANJI E BASTONI 4 PT.
DUMFRIES 3 PT.
DE VRIJ 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mar 16 dicembre 2025 alle 21:54
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
