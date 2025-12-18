La lotta scudetto è un affare a due tra Inter e Napoli, secondo Paolo Di Canio: "Tutto dipende da queste due squadre: se loro girano, per gli altri in palio ci sono solo due posti Champions. C’è troppa differenza", il pensiero espresso dall'ex attaccante al Messaggero. Prima di spiegare nel dettaglio i motivi per cui i nerazzurri sono favoriti rispetto alle concorrenti: "Chivu sta facendo bene, l'Inter è forse l’unica squadra che può dominare le partite. Ha ricambi forti: Pio Esposito e Bonny sono alternative di livello in attacco, Inzaghi aveva Correa, Arnautovic e Taremi, però i primi due li aveva portati lui…E Simone trascurava Zielinski che sta dimostrando di essere ancora un top player. Quanto al Napoli - conclude Di Canio - Conte ha problemi di organico e ha già perso tante volte".