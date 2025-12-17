L'Inter è atterrata poco prima delle 23 a Riad, dove venerdì sera giocherà la semifinale di Supercoppa italiana contro il Bologna, detentore della Coppa Italia. Il programma della squadra di Cristian Chivu, ultima delle quattro impegnate nella competizione ad arrivare in Arabia Saudita, prevede il primo allenamento domani allo 'Stadio Principe Faisal bin Fahd', oltre alle consuete attività stampa della vigilia. Ecco il video dell'arrivo pubblicato dal profilo X del club: 

Sezione: Focus / Data: Mer 17 dicembre 2025 alle 23:01
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
