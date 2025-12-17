Nel corso del lungo colloquio con Sportske Novosti, Adrian Aliaj, agente di Moris Valincic, oltre a parlare delle voci di mercato sul conto del 23enne terzino croato della Dinamo Zagabria ha anche fatto il punto sulle sue condizioni fisiche: "Non si è trattato di una lesione al quinto metatarso, come è stato scritto, ma al terzo. È stata una frattura da stress, una frattura in due o tre punti, ma non è stato operato, non era necessario, ha solo bisogno di tempo. Questa settimana si sta togliendo le ultime scorie, iniziando a correre lentamente. All'inizio della preparazione, potrebbe lavorare a parte per attivare i polmoni e ripristinare i muscoli che si sono un po' atrofizzati a causa della stecca. L'obiettivo è chiaro: tornerà sicuramente in campo il 22 gennaio, e resta da vedere se sarà pronto per 15 minuti, un tempo o l'intera partita. Le cose promettono bene".