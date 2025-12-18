Davide Frattesi, si legge oggi su La Repubblica, è ormai diventato la settima scelta nel centrocampo dell'Inter, dietro non solo a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, ma anche a Zielinski, Sucic e Diouf. Gattuso continua a convocarlo, ma l'azzurro ha bisogno di trovare spazio e ha mercato.

Spalletti lo vorrebbe alla Juventus, ma l'ipotesi di uno scambio con Khephren Thuram è velocemente tramontata. La Roma, dovesse cedere Baldanzi, farebbe un tentativo, e anche il Napoli è attento.