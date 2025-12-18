Totem Manuel Akanji: lo svizzero è a caccia del 13° titolo, lui che è uno specialista di supercoppe. "A Riad, dove il primo avversario da dribblare si chiama traffico h24, Manuel Akanji si è già immaginato lo spazio per piantare un altro chiodo nel muro: solo la Supercoppa Italiana gli manca, a differenza delle omologhe di Germania, Inghilterra ed Europa. All’Inter lo hanno preso perché è un vincente, perché poteva migliorare la stabilità difensiva, non per questa curiosa specialità. Ma adesso sperano che l’ultimo arrivato aggiunga certezze alla squadra nel torneo della grande rivincita. In un gruppo di gente scioccata dalla finale di gennaio, con il sorpasso del Milan e il balletto di Sergio Conceiçao, la lucidità è un elemento da preservare e diffondere. Diventa come una tettoia sotto l’acquazzone", scrive oggi il Corriere dello Sport.

Di trofei, Akanji, ne ha già tantissimi e la sua esperienza in tal senso può essere decisiva. "Il ritorno in Arabia Saudita gli offre la possibilità di alzare il limite superando virtualmente Edin Dzeko, che ha seguito una simile parabola professionale - sottolinea il CdS -. Dzeko ha vinto la Supercoppa con il City e anche con l’Inter (due volte) ma non era riuscito a celebrare il successo in Germania perché nel 2009, dopo la conquista della Bundesliga con il Wolfsburg, il trofeo non venne disputato. Se dovesse sorridere anche a Riad, invece, Akanji riempirebbe la bacheca con il tredicesimo titolo nella quarta nazione diversa".