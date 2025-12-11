L'Arsenal sta dominando la maxi-classifica della League Phase di Champions League grazie alle sei vittorie conquistate in altrettante partite giocate, nelle quali ha segnato 17 gol subendone appena uno dal Bayern Monaco. Con il pass per gli ottavi di finale già in tasca, i Gunners saranno di scena a San Siro il prossimo 20 gennaio, sul campo dell'Inter, per provare ad allungare una striscia vincente che ha sorpreso anche il manager Mikel Arteta: "Non me l'aspettavo, soprattutto se mi guardo indietro e vedo tutti i giocatori indisponibili in questo periodo - le sue parole in conferenza stampa dopo il 3-0 rifilato al Bruges -. Ogni partita è stata diversa dall'altra, è una buona cosa perché significa che la squadra sa adattarsi a qualsiasi contesto. E questo ci dà anche fiducia, sapendo che possiamo tornare su questo campo e vincere di nuovo: questo è fantastico".