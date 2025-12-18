"Il Bologna merita di giocare la Supercoppa così come il Napoli. Noi e il Milan siamo qua grazie al nuovo format. Il Bologna si merita eccome, è una squadra che mette in difficoltà chiunque". Così Cristian Chivu, parlando a Radio TV Serie A, alla vigilia della semifinale che metterà di fronte l'Inter ai rossoblu di Vincenzo Italiano.

Che emozione prova pensando che si giocherà il primo trofeo da allenatore?

"Io non ho vinto niente, c'è l'emozione di una partita, per quello che vogliamo fare. Per me è sempre una prima volta, mi dovrò abituare a queste domande. Non è un problema, noi dobbiamo crescere e goderci il percorso. Vogliamo vincere, sapendo che è una gara secca che può concludersi anche ai rigori".

Come arriva l'Inter a Riad?

"Arriviamo bene, con qualche recupero e qualche infortunio. Siamo in questo frullatore in cui si giocano partite ogni tre giorni, senza avere riposo. Ma siamo abituati".