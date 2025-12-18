Tommaso Pobega, centrocampista del Bologna, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia del match di Supercoppa con l'Inter.

Giocare contro l’Inter, per lei cresciuto nelle giovanili del Milan, è un derby?

"Non penso a quello ma ad affrontare questa semifinale: c’è molta voglia di giocarla e di vincere. Il Bologna ultimamente ha battuto spesso i nerazzurri? Quella di Chivu è una squadra intensa, fisica, tecnica e noi dobbiamo alzare alcuni nostri standard di rendita, moltiplicare le attenzioni: loro sanno come affrontare certi momenti, noi li affrontiamo con l’idea di far emergere i nostri punti di forza, di restare sempre in partita, di poter essere sempre migliori".

In tribuna ci saranno il ct Gattuso e Buffon.

"Ogni gara è opportunità di crescita e di visibilità ma non serve pensare che ci sia l’allenatore della Nazionale per decidere di dare il meglio di te stesso... Va dato sempre".

Nel dubbio, le toccherà laurearsi in Supercoppa applicata…

(ride) "Speriamo dai...".