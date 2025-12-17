Se si spulciano l'albo d'oro della Supercoppa italiana, è il Napoli la squadra favorita alla vittoria finale. I campioni d'Italia in carica, infatti, nel corso degli anni, hanno alzato il trofeo nel 65% delle occasioni, trionfando 24 volte su 37. Dopo due anni di fila in cui a trionfare è stata la squadra detentrice della Coppa Italia, ovvero l'Inter, che ha vinto anche la prima edizione giocata con la formula della final 4, nella passata stagione per la prima volta nella storia della manifestazione ha vinto la seconda classificata del campionato precedente, il Milan.