"E' un orgoglio rappresentare Bologna in una final 4 così emozionante e spettacolare. Siamo concentrati, cercheremo di mantenere il focus sulla partita". Lo ha detto Lorenzo De Silvestri, capitano dei rossoblu, parlando a Radio Tv Serie A alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter.

"Affrontiamo forse la squadra più forte in questo momento, ma la partita secca è tutta un'altra storia - ha aggiunto il difensore -. In Coppa Italia abbiamo battuto il Milan e ce la giocheremo nei 90' anche con l'Inter, una squadra che rispettiamo molto. Sappiamo di essere un grande gruppo, cercheremo di mettere in difficoltà i nostri avversari e arrivare in finale".