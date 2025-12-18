La missione dell'Inter a Riad è chiara: regalarsi la Supercoppa italiana riaprendo la bacheca rimasta chiusa per troppo tempo. Dello stesso avviso è Cristian Chivu, che punta a vincere il suo primo trofeo sulla panchina dei nerazzurri. Oggi, il tecnico romeno è protagonista della conferenza stampa alla vigilia della semifinale contro il Bologna, FcInternews.it vi propone le sue dichiarazioni:
L'Inter non vince un trofeo da oltre un anno e mezzo, è il momento di svolta per mettersi alle spalle il passato?
"E' un trofeo, sono due partite. Noi dobbiamo ribattere colpo su colpo, giocando ogni partita con ambizione e voglia. La squadra deve crescere e dimostrare, ha l'ambizione giusta per portare avanti il percorso. Visto che siamo qua, anche se non meritiamo, approfittiamo del nuovo format che è un regalo a noi e al Milan. Siamo qua e ce la giochiamo fino in fondo".
Avreste un giorno in meno di recupero in caso di finale, questo ti porta a fare ragionamenti sulla formazione?
"Calhanoglu è a disposizione, poi valutiamo se partirà titolare o a gara in corso. Per quanto riguarda giocare con meno ore di recupero, siamo abituati. Preferiremmo avere un giorno in più di riposo, ma pensiamo alla gara di domani che è la cosa più importante".
Siete arrivati in Arabia Saudita per ultimi, solo ieri: ci spiega il motivo?
"Faceva troppo freddo (ride, ndr). E' una scelta, avevo chiesto di arrivare oggi ma ci sono sei ore di volo più due ore di fuso orario".
L'Inter ha sofferto il Bologna negli ultimi anni, ti sei dato una spiegazione? Vincere un trofeo dopo pochi mesi cosa può cambiare per un allenatore?
"A me non cambia niente, io non sono a caccia di reputazione. Sarei felice per i giocatori, io mi godo la crescita quotidiana. Stiamo cercando di fare vedere qualcosa in giro per l'Italia e per l'Europa, i ragazzi sono bravi e meritano tanto dal punto di vista umano. Poi a livello professionale devi dimostrare sul campo, ma sappiamo cosa possiamo fare. Metteremo voglia sette giorni su sette, solo così si costruiscono squadre che vincono i trofei. Quanto al Bologna, dico che è scomoda per tutti, non solo per l'Inter. Lo era prima con Mihajlovic e Thiago Motta, lo è oggi con Italiano. Hanno energia, dobbiamo pareggiarla come ha detto Bastoni prima".
Tre finali perse l'anno scorso.
"Non mi risulta che l'Inter ha perso tre finali... La Supercoppa faceva parte dell'anno precedente. E' un onore allenare questo gruppo che si è messo in gioco, hanno lavorato sodo nonostante l'amarezza. Il gruppo è molto unito, ha tanta voglia di fare. E' affamato di trofei. Noi come staff abbiamo fatto del nostro meglio per ridare passione e autostima. Il calcio è meraviglioso, ma anche bastardo quando si perde immeritatamente. Noi usciamo sempre a testa alta dal campo perché sappiamo l'impegno che mettiamo ogni giorno".
Guardando il pelo nell'uovo, c'è qualcosa negli scontri diretti da migliorare.
"Visto che il collega ha citato il Bologna come scontro diretto, non dimentichiamoci la vittoria sulla Roma che non viene mai nominata. Noi sappiamo le insidie della partita a prescindere dall'avversario, dobbiamo metterci del nostro, il massimo di ciò che abbiamo perché nessuno ci regala nulla. Dobbiamo uscire a testa alta dal campo dopo aver fatto tutto. A noi non mancano desiderio e ambizione per cercare di vincere tutte le partite, anche se non è mai semplice".
La finale persa col Milan l'anno scorso.
"Ciò che è accaduto l'anno scorso è passato, noi pensiamo al Bologna. Cercheremo di arrivare in finale, poi si vedrà".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 14:07 Bastoni a Radio TV Serie A: "Non era scontato ripartire, Chivu ci ha dato una grande mano. Si dice 'l'Inter deve vincere', ma..."
- 13:52 Chivu a Radio TV Serie A: "Supercoppa, siamo abituati a stare nel 'frullatore'. Emozione? Non è un problema perché..."
- 13:38 Verona, Zanzi: "Le big su Giovane e Belghali? Il mercato non deve portare agitazione"
- 13:24 Buffon: "Supercoppa, il livello dei 4 portieri è altissimo. Possono incidere tanto sul risultato inventandosi qualcosa"
- 13:10 Bologna, De Silvestri a SM: "Affrontiamo l'Inter con leggerezza e consapevolezza, vogliamo il trofeo"
- 12:56 A cena con Maicon: l'Inter Club Adelfia festeggia il Natale con il Colosso nerazzurro
- 12:50 Chivu: "Supercoppa un regalo, non sono a caccia di reputazione. Calha c'è, vediamo se giocherà titolare"
- 12:42 Bologna, Pobega: "Vogliamo giocare questa semifinale con l'Inter e vincere. La squadra di Chivu..."
- 12:37 Bastoni: "Lo spirito non se n'è mai andato. Gran parte di quello che siamo oggi è merito di Chivu"
- 12:28 Zenga: "La Supercoppa vinta con l'Inter? Passò in secondo piano, non c'è paragone con quella di oggi"
- 12:15 Bologna, De Silvestri: "Noi come Lucio Dalla. Facciamo bene con l'Inter? Dico che..."
- 12:10 Bologna, Italiano: "Inter arrembante, dobbiamo azzerare i regali. Finale con la Fiorentina? Ricordo che..."
- 12:00 La VIGILIA di BOLOGNA-INTER: la PROBABILE. MERCATO apertissimo, tutte le PISTE. Occhio alle LISTE
- 11:45 Jashari: "Milan da scudetto? Troppo presto, alla fine vedremo dove saremo"
- 11:37 GdS - Bologna-Inter, Calhanoglu in gruppo: sarà tra i convocati. Darmian a parte, lombalgia per C. Augusto
- 11:30 GdS - Akanji, lo specialista delle supercoppe: può superare Dzeko
- 11:16 L'Arena - Belghali, obiettivo Inter per raffarzare gli esterni: ecco i costi dell'operazione
- 11:02 Inzaghi nuova vita: "Qui è il Paradiso, nessuno vuole andarsene". Contatto con la dirigenza nerazzurra: incontro possibile in queste ore
- 10:48 CdS - Valentin Carboni via subito dal Genoa: ci sono due club di A interessati
- 10:34 Corsera - Martinez-Sommer, il ballottaggio per Bologna-Inter è ancora aperto. E per Calhanoglu...
- 10:20 La Repubblica - Inter, Frattesi è la settima scelta in mezzo al campo: non solo Juve, altri due club ci pensano
- 10:06 TS - Prima il Bologna, poi Napoli o Milan: Chivu sfida un doppio tabù per vincere il suo primo trofeo
- 09:52 TS - Luis Henrique e Josep Martinez, la Supercoppa è un'opportunità: il portiere può ancora essere il post-Sommer
- 09:38 TS - Vicario obiettivo per l'estate, ma occhio a un altro profilo tra i pali
- 09:24 TS - Palestra e non solo: Inter sempre più italiana in futuro, ma per gennaio la dirigenza fa muro
- 09:10 CdS - Tocca a Martinez. E Chivu ragiona nell'ottica della doppia partita ravvicinata
- 08:56 Capello: "Per il momento sembra un campionato senza padrone. La Juve? Se batte la Roma e con le altre impegnate in Supercoppa..."
- 08:42 GdS - Luis Henrique all'esame definitivo: Chivu non entusiasta, si valuta il mercato
- 08:28 CdS - O Palestra o nulla: l'Inter ha deciso. A gennaio non arriveranno tappabuchi
- 08:14 GdS - Torna la Thu-La, difesa confermata, chance per Martinez: la probabile formazione di Chivu
- 08:00 Inter Women e Al-Ittihad ancora insieme: Alborghetti e Jebreen protagonista di un talk all'HQ del club di Gedda
- 00:00 Il sostituto di Dumfries (forse) non c'è: parola di Piero Ausilio
- 23:46 Qui U. Brescia - Verso la sfida con l'Inter U23, la squadra di Corini torna ad allenarsi a Salò
- 23:31 Vent'anni dopo il trionfo Champions dell'Inter, il Bernabeu pronto ad ospitare la finale del Mondiale 2030
- 23:17 Festa di Natale per il settore giovanile nerazzurro all'insegna dell'inclusione con PizzAut
- 23:01 videoInter atterrata a Riad: comincia ufficialmente la missione dei nerazzurri in Supercoppa
- 22:48 Bisseck: "Orgoglioso di giocare con l'Inter, mai pensato ad un addio. Il Mondiale per Club ci ha aiutati così"
- 22:33 Inter su Norton-Cuffy, Moretto: "Diversi club di Premier League pronti a investire sul giocatore"
- 22:19 L'agente aggiorna sulle condizioni di Valincic: "Solo una frattura da stress, sta recuperando. Tornerà a gennaio"
- 22:05 L'ag. di Valincic: "L'Inter lo segue ma non è sola. Via a gennaio? Irrealistico. Ecco il prezzo giusto per me"
- 21:50 Setti ripercorre la trattativa Cabal-Juventus: "I bianconeri superarono l'Inter grazie a Giuntoli"
- 21:36 Losanna, Custodio: "Mi ispiro a Calhanoglu, ha una classe elevatissima. Inter? La seguo"
- 21:21 Supercoppa, il 65% delle volte ha vinto la squadra campione d'Italia. L'anno scorso successo storico del Milan
- 21:07 Verona Primavera, Sammarco: "Punti come quello ottenuto contro l'Inter aumentano l'autostima"
- 20:53 Il PSG corona il suo 2025 da favola: Safonov mura il Flamengo, ai transalpini la Coppa Intercontinentale
- 20:39 Lo Spezia torna alla carica: il club bianconero ripensa ad Alexiou per la sessione di gennaio
- 20:24 Udinese, Pozzo apre a nuovi investitori: "Se ci permettono di poter competere con le grandi squadre come l'Inter..."
- 20:09 Supercoppa, i gruppi del Secondo Anello Verde: "Non saremo in Arabia Saudita, no alla deriva del calcio moderno"
- 19:55 De Siervo: "Supercoppa a Riad grande occasione per confermarci "soft power" del Paese"
- 19:41 Di Biagio: "Supercoppa, spero nell'Inter ma c'è da combattere. Con Barella ho un bel legame"
- 19:28 Bologna, Fenucci: "Inter corazzata, è la squadra più difficile da affrontare. Ma possiamo dire la nostra in gara secca"
- 19:14 Akinsanmiro: "Quando la Nigeria mi ha convocato ho pianto". Poi racconta: "Sono un barbiere professionista"
- 19:00 Rivivi la diretta! SUPERCOPPA e MERCATO, CHIVU a caccia del PRIMO TITULO. Il POST DUMFRIES, i casi FRATTESI e DE VRIJ
- 18:50 Dumfries si presenta alla sua nuova agenzia: "Ecco che giocatore sono. Soprannomi? L'ultimo è Dumpi"
- 18:37 Serena: "Inter favorita, ma col Bologna non la farei così facile. Chivu bravo in un aspetto"
- 18:24 Primavera - Verona-Inter, gli Up&Down: Mancuso accende la luce, Mackiewicz pasticcione
- 18:09 Marchetti inchioda Blessin: "Metteva Pandev, uno che ha vinto tutto, a fare i tiri coi ragazzini"
- 18:00 Primavera - Montagne russe a Verona. L'Inter va sotto, rimonta e poi si fa riprendere: con l'Hellas finisce 3-3
- 17:55 Ambrosini: "Sommer col Genoa, come col Napoli, poteva fare di più ma...". Poi su Lautaro: "È la faccia dell'Inter"
- 17:40 L'Inter ha scelto lo stadio per gli allenamenti in Arabia. In Supercoppa novità sulle maglie dei giocatori
- 17:26 Qui Bologna - Primo allenamento in Arabia Saudita per i rossoblu: Vitik torna in gruppo
- 17:12 FIFA The Best, Calhanoglu rende onore ai vincitori di Monaco: votati 3 giocatori del PSG
- 16:58 Il pensiero di Di Canio: "Roma per lo scudetto? Dipende se abdicano Inter e Napoli"
- 16:44 Udinese, Nani non si nasconde: "Solet è uno dei calciatori più seguiti e richiesti"
- 16:30 Genoa-Inter, minuto 72: Doveri punisce Barella due volte senza motivo. Ma il vero 'cinema' è altro
- 16:16 Bologna e Inter al 183° incrocio: il bilancio è nerazzurro, emiliani imbattuti in cinque delle ultime sei sfide
- 16:01 Sommer compie 37 anni, l'Inter: "Parate spettacolari e riflessi felini per la conquista di Supercoppa e Seconda Stella"
- 15:47 Napoli, Di Lorenzo: "Abbiamo perso le ultime gare, ma stiamo bene. Al di là di ciò che si dice vogliamo la finale"
- 15:33 Napoli, Conte: "Supercoppa, il format è una bella esperienza. Lukaku non ha minuti, Lobotka può giocare"
- 15:19 Füllkrug racconta: "È stato Arnautovic a chiamarmi 'buco' per la prima volta. Poi l'ho trasformato in soprannome"