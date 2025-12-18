Senza Dumfries, e con Darmian ancora lontano dalla migliore condizione, la fascia destra sarà ancora di Luis Henrique, finora l’acquisto "meno convincente" dell’estate interista, come sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Elogiato pubblicamente da Fabregas, Luis Henrique ha giocato fin qui una buona partita contro il Como (con assist) ma per il resto è sembrato molto lontano dal rendimento che aveva stregato De Zerbi a Marsiglia e spinto l’Inter a comprarlo - sottolinea la rosea -. L’idea era affiancarlo al titolare, per permettergli di integrarsi gradatamente con la squadra e magari sostituirlo nelle partite meno importanti. Nessuno però avrebbe immaginato che Dumfries sarebbe stato obbligato a un lungo stop che obbliga la dirigenza a valutare un intervento sulla fascia destra sul mercato. Perché è vero che Darmian, a Riad insieme alla squadra, è sempre più vicino alla guarigione. Ma è anche vero che Luis Henrique come titolare non è garanzia di sorriso, soprattutto nel medio periodo. Non entusiasma neanche Chivu, che infatti prima di ricorrere a lui aveva tentato senza successo di adattare Carlos Augusto sull’altro lato. E aveva pensato di addestrare Andy Diouf alla nuova posizione di esterno. Ma poi ha valutato che la soluzione meno destabilizzante fosse investire sul rilancio".

Il rilancio c'è stato, ma da qui a parlare di svolta ce ne passa. "La Supercoppa sarà dunque un esame quasi definitivo: promosso o bocciato?", si domanda la Gazzetta.