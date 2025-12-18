Qualche dubbio di formazione da sciogliere per Cristian Chivu. Secondo il Corriere della Sera, uno di questi riguarda i pali. Josep Martinez sembra possa avere la sua occasione contro il Bologna, ma il ballottaggio con Sommer è aperto.

Davanti è favorita per tornare dal 1' la ThuLaThuram-Lautaro, mentre solo nell'eventuale finale dovrebbe esserci spazio eventualmente per Hakan Calhanoglu. Recuperato anche Darmian, un'ottima notizia visto l'infortunio di Dumfries.

Sezione: Focus / Data: Gio 18 dicembre 2025 alle 10:34
Autore: FcInterNews Redazione
