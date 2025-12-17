Al termine della rocambolesca partita di quest'oggi, col suo Verona capace di imporre all'Inter di Benito Carbone il pareggio per 3-3, il tecnico della Primavera gialloblu Paolo Sammarco loda la prova dei suoi ragazzi ai microfoni dei canali ufficiali scaligeri: "Questa partita deve far crescere l'autostima dei ragazzi. Stiamo affrontando le squadre più forti e abbiamo sempre giocato alla pari. Ovvio che andando avanti di due gol ci eravamo fatti la bocca buona però il ritorno dell'Inter è stato veemente e abbiamo lasciato campo nella ripresa ad una squadra che ha giocatori molto bravi nell'uno-contro-uno specie sugli esterni. Però la voglia di riprendere la partita e di cercare di vincerla fino alla fine mi è piaciuta molto".

Punto che dà morale pensando alla gara contro la Roma.

"Sì, questo è un campionato altamente equilibrato e tutti i punti sono importanti. Farli contro queste grandi squadre aumenta l'autostima e deve fare rendere conto ai ragazzi di che campionato stanno facendo. Un plauso a loro, che stanno lottando come leoni. Ora avanti così, sapendo che alla prossima avremo un'altra squadra importante ma cercheremo di fare punti anche lì".