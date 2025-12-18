Secondo quanto riportato oggi da L'Arena, l'Inter starebbe pensando seriamente a Rafik Belghali per rafforzare il settore esterni. Il giocatore ha oggi più richieste di quante ne abbia Giovane. Si è imposto rapidamente come una delle sorprese del campionato e infatti è stato convocato dall'Algeria in Coppa d'Africa.

Forte in attacco grazie alla sua velocità, affidabile in fase difensiva, ha resistenza e il suo valore di mercato estivo (2 milioni) è oggi notevolmente cresciuto: siamo attorno ai 14. Sarebbe quindi una forte plusvalenza per i veneti.